Cristiano Ronaldo no solo fue noticia por su estreno goleador con el Manchester United por la Champions League. El astro mundial fue protagonista desde la previa del choque ante el Young Boys. Durante el calentamiento, mientras ensayaba disparos al arco, uno de su remates impactó en un miembro del equipo de seguridad, que se encontraba en el Stadion Wankdorf.

El nombre de la afectada es Marisa Nobile, quien fue entrevistada por el medio brasileño Globoesporte. Esta mujer rompió su silencio y contó cómo vivió en carne propia el potente impacto que sufrió a manos del ‘Bicho’.

“Cuando me di la vuelta y vi al público, sentí algo muy fuerte en la cabeza. Me di la vuelta y vi a Ronaldo. Me estaba acariciando la cara y me preguntó si estaba bien. Le dije ‘¿En serio? ¿De verdad eres tú?’”, afirmó.

Tras el final del encuentro, y a pesar de la derrota de los ‘Diablos Rojos’, Cristiano Ronaldo le hizo llegar su camiseta a Nobile. Tras este hecho, ella reveló que ha recibido todo tipo de ofertas por esta valiosa prensa, aunque las rechazó.

“Una tienda de relojes ya me ha ofrecido ponerme la camiseta y hacerme una foto con sus joyas. Mis hijos me la han pedido y ya no hay forma de que la camiseta se la quede otra persona. La pondré en un marco. Es algo especial. ¡Me han ofrecido mucho dinero, hasta 53.000 dólares! ¡Dije que no!”, explicó.

Por otro lado, Ronaldo y Nobile ya habían tenido un primer encuentro hace un tiempo atrás, cuando el luso visitó Suiza con el Real Madrid para enfrentarse al Basilea por la Liga de Campeones. “Se había acabado el partido y él siguió entrenando en el campo. Nosotros (los agentes de seguridad) estábamos muy cansados y él no se iba. Fui a quejarme, yo ni siquiera sabía quién era, lo juro. Le dije: ‘Hombre, estamos cansados, tienes que irte’. Se enfadó y me insultó, y luego yo también lo hice. Fue muy grosero, me insultó y me dijo que me fuera. Y yo le dije: ‘Sigue. Tú, como jugador, deberías ser un caballero”, zanjó.





