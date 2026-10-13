¿Dónde ver Barcelona vs. Galatasaray EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha de la Fase de Liga de la Champions League? Mira la transmisión de este partido por la señal de ESPN, canal con los derechos para toda Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. HBO MAX y TNT Sports pasarán este encuentro desde México, mientras que Movistar Liga de Campeones desde España. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación de la UEFA, este choque está pactado para este martes 13 de octubre desde las 2:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con siete horas más en España y dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y tendrá lugar en el RAMS Park (Estambul, Turquía).

Barcelona vs. Galatasaray: previa del partido

¿Dónde ver Barcelona vs. Galatasaray EN VIVO por la Champions League?

El partido entre Barcelona y Galatasaray se podrá ver en Sudamérica a través de ESPN por televisión y Disney+ Premium por streaming. En México, la transmisión estará disponible mediante TNT Sports y HBO Max, mientras que en España se podrá seguir por Movistar Liga de Campeones.

¿Qué canal transmite Barcelona vs. Galatasaray en Sudamérica?

En países de Sudamérica, como Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro será transmitido por ESPN. Los aficionados también podrán seguir el partido en directo por Disney+ Premium, según la disponibilidad del servicio en cada país.

¿Cómo ver Barcelona vs. Galatasaray por Disney+ Premium?

Los usuarios podrán seguir el encuentro por Disney+ Premium mediante su aplicación o página web, siempre que cuenten con una suscripción activa y el partido esté disponible en su región.

¿Dónde ver Barcelona vs. Galatasaray en México?

En México, el partido de la Champions League se podrá ver por HBO MAX mediante streaming. La transmisión también estará disponible a través de TNT Sports, de acuerdo con la programación local.

¿Cómo ver Barcelona vs. Galatasaray por HBO MAX?

Para ver el encuentro por HBO MAX en México, será necesario ingresar a la plataforma desde su aplicación o página web y contar con un plan que permita acceder a la transmisión deportiva.

¿Qué canal transmite Barcelona vs. Galatasaray en España?

En España, el encuentro se podrá seguir por Movistar Liga de Campeones, dentro de la oferta de fútbol de Movistar Plus+. Los aficionados también pueden consultar la programación de la plataforma antes del inicio del partido.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Galatasaray?

Barcelona y Galatasaray se enfrentarán el martes 13 de octubre de 2026, desde las 2:00 p. m. en Perú y Colombia, 1:00 p. m. en México y 9:00 p. m. en España. El partido se disputará en el Rams Park de Estambul.

¿Dónde ver Barcelona vs. Galatasaray online y en directo?

Los hinchas podrán seguir el partido por internet mediante Disney+ Premium en Sudamérica, HBO Max en México y Movistar Plus+ en España, según la disponibilidad de cada servicio.

Barcelona vs. Galatasaray se enfrentan por la Champions League, con la transmisión de ESPN, Disney Plus, HBO MAX, TNT Sports y Movistar Liga de Campeones. (Video: FC Barcelona)