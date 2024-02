A continuación, conozca cómo y dónde ver el partido que sostendrán Barcelona vs. Napoli, así como los horarios, canales TV de transmisión, y todos los detalles, para este miércoles 21 de febrero, en el Diego Armando Maradona de Nápoles, por el duelo de ida de los octavos de final de la Champions League. El choque comenzará a partir de las 3:00 de la tarde (en Perú, Colombia y 09:00 p.m. en España) y su transmisión oficial será por ESPN, STAR Plus y HBO Max (México) para América Latina. Mientras que España será a través de Movistar Liga de Campeones. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. ¡Imperdible!

Barcelona vs. Napoli: mejores goles azulgranas a los celestes, previo partido por octavos de Champions League. (Video: Barcelona)