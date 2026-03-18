Barcelona vs. Newcastle United se enfrentan por la vuelta de los octavos de final de la Champions League. (Diseño: Depor)
Barcelona vs. Newcastle United se enfrentan por la vuelta de los octavos de final de la Champions League. (Diseño: Depor)

¿Dónde ver vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por el choque de vuelta de octavos de final de la ? Mira la transmisión de este partido por la señal de ESPN, canal con los derechos para toda Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. HBO MAX y TNT Sports pasarán este encuentro desde México, mientras que Movistar Liga de Campeones desde España. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación de la UEFA, este choque está pactado para este miércoles 18 de marzo desde las 12:45 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España y dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay) y tendrá lugar en el Camp Nou.

Previa Barcelona vs. Newcastle por la Champions. (Video: ESPN)
Previa Barcelona vs. Newcastle por la Champions. (Video: ESPN)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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