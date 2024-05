Dónde ver PSG vs Dortmund, que juegan EN VIVO y EN DIRECTO: revisa los horarios y canales del partido ONLINE TV por la vuelta de semifinales de la UEFA Champions League que se jugará este martes 7 de mayo en el Estadio Parque de los Príncipes de París. El duelo está programado para las 2 de la tarde (hora peruana y colombiana) y será transmitido para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus, MAX y TNT Sports. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Sigue aquí la TRANSMISIÓN OFICIAL con todos detalles del evento: estadísticas, goles, marcador actualizado, declaraciones y mucho más.

