Dónde ver Real Madrid vs Bayern: guía TV de semifinales de Champions League

Dónde ver Real Madrid vs. Bayern Munich, que se miden EN VIVO este martes 30 de abril por la ida de las semifinales de la UEFA Champions League en partido que se llevará a cabo en el Estadio Allianz Arena (Alemania). El partido está programado para las 2 de la tarde (hora peruana y 09:00 p.m. en España) y será transmitido para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus, MAX, TNT Sports y Movistar para España. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos equipos.

