¡Atentos! A continuación, conozca cómo y dónde ver el partido que sostendrán Real Madrid vs. Leipzig, así como los horarios, canales TV de transmisión, y todos los detalles, para este miércoles 6 de marzo, en el Santiago Bernabéu, por el duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions League, teniendo en cuenta que el juego de ida fue a favor de los merengues, por 1-0. El choque comenzará a partir de las 3:00 de la tarde (en Perú, Colombia y 09:00 p.m. en España) y estará en transmisión oficial por ESPN y STAR PLus para América Latina. Mientras que España será a través de Movistar. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. ¡Imperdible!

Real Madrid vs. Leipzig EN VIVO: los merengues se preparan para el partido por Champions League. (Video: Real Madrid)