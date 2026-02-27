¿Dónde se puede ver el sorteo de la ? La transmisión de este evento se verá por ESPN, canal con los derechos para todo el Perú por la señal cerrada de DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, y para todo el mundo por las plataformas de streaming por Disney Plus, Zapping y Fanatiz; no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. ¿Cuándo será el evento y a qué hora comenzará? Según la programación, este sorteo está pactado para el viernes 27 de febrero desde las 06:00 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay).

Previa del sorteo de 8vos. de final de Champions League. (Video: Olympiodorus / Foto: Getty Images)
Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

