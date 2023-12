En el Signal Iduna Park, Dortmund vs. PSG se enfrentan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este miércoles 13 de diciembre por la sexta jornada del Grupo F de la UEFA Champions League. El partido está programado para iniciar las 3 de la tarde (hora peruana y 09:00 p.m. en España) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus, HBO México y Movistar. Asimismo, recomendados no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. El equipo de Kylian Mbappé debe ganar para asegurar su clasificación a los octavos de final; los alemanes, por su parte, ya están clasificados. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias.

Marquinhos se refirió al partido ante Borussia Dortmund. (Video: PSG)





Dortmund vs. PSG: posibles alineaciones

Dortmund: Kobel; Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Can, Özcan; Reus, Brandt, Bynoe-Gittens; Füllkrug.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pereira, Lucas Hernández; Ugarte, Zaïre-Emery, Vitinha; Dembélé, Mbappé, Kolo Muani.