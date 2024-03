Borussia Dortmund vs. PSV chocan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este miércoles 13 de marzo por el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League, en un partido que se realizará en el Estadio Signal Iduna Park. El compromiso está pactado para las 3:00 de la tarde (hora peruana y 09:00 p.m. en España) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus, TNT Sports y HBO MAX. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. El duelo de ida terminó 1-1 en Países Bajos.

PSV buscará la clasificación a cuartos de final en la cancha del Dortmund. (Video: PSV)





Dortmund vs. PSV: posibles alineaciones

Dortmund: Kobel; Wolf, Sule, Schlotterbeck, Bensebaini; Can, Sabitzer; Sancho, Reus, Brandt; Fullkrug.

PSV: Benitez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Veerman; Lozano, Tillman, Pepi, De Jong.