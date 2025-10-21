En la previa del partido entre Newcastle United vs. Benfica por la UEFA Champions League 2025/26, vuelve a mencionarse el nombre de Nolberto Solano entre los hinchas peruanos del club inglés. El ex mediocampista nacional, hoy embajador de Betsson, es recordado como una verdadera leyenda de “las urracas”. ‘Ñol’ dejó una huella grande en St James’ Park, donde destacó por su talento, disciplina y su inconfundible zurda.

Solano fue el primer futbolista peruano en jugar en la Premier League y uno de los jugadores más queridos en la historia del Newcastle. Disputó 314 partidos oficiales, marcó 48 goles y dio 62 asistencias, convirtiéndose en el sudamericano con más pases de gol en la historia del club. Por ello, en el año 2024 fue incluido en el Salón de la Fama del Newcastle United por su destacada trayectoria y su aporte al crecimiento del equipo inglés.

Durante esos años, Solano fue protagonista de grandes noches europeas, especialmente en la Champions League 2002/03, donde enfrentó a potencias como el Barcelona, Juventus e Inter de Milán. Hoy, más de dos décadas después, el club inglés vuelve a vivir momentos de ilusión en el torneo más importante de Europa.

Situación actual de cada equipo

El equipo dirigido por Eddie Howe llega al duelo ante Benfica con confianza tras su contundente victoria 4-0 sobre el Union Saint-Gilloise, en Bélgica. Por su parte, Benfica busca recuperarse de un mal arranque en la Champions League que incluye una sorpresiva derrota 3-2 ante el Qarabag, mientras que en la Primeira Liga de Portugal, se mantienen invictos tras ocho jornadas, con 5 victorias, 3 empates y ninguna derrota.

El encuentro, programado para el martes 21 de octubre a las 2 p.m. (hora peruana) en St James’ Park, también genera expectativa en el ámbito de las apuestas deportivas. Según los especialistas de Betsson, los ingleses son favoritos, con una cuota de 1.60; pero también dejan abierta la posibilidad de una sorpresa del cuadro portugués, con un pago de 5.05.

Más allá del resultado, este partido es una oportunidad para recordar el legado que Nolberto Solano dejó en Newcastle: el de un futbolista peruano que se ganó el respeto de una de las hinchadas más apasionadas de Inglaterra y que sigue siendo símbolo de orgullo nacional.