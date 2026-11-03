Atlético de Madrid y Bayern Múnich se enfrentarán este martes 3 de noviembre por la cuarta jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27. El equipo de Diego Simeone recibirá al conjunto alemán, con Harry Kane y Luis Díaz en el frente de ataque, en el estadio Riyadh Air Metropolitano, en Madrid, en un duelo entre dos clubes que buscan consolidarse en la competición europea. El encuentro comenzará a las 21:00 horas de España. ¿En qué canal se podrá ver el partido en tu país? Aquí encontrarás la guía de televisión y las plataformas de streaming que cuentan con los derechos de transmisión.

En España, la transmisión del encuentro entre Atlético de Madrid y Bayern Múnich estará a cargo de Movistar+, a través de sus señales Movistar Liga de Campeones y Movistar Liga de Campeones 4.

Por otro lado, el público de los Estados Unidos podrá seguir el duelo entre los colchoneros y los bávaros en inglés y español a través de Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW y TUDN App. En Puerto Rico, la cobertura estará disponible por ESPN, UniMás y NAICOM; mientras que en México se podrá ver por FOX One.

En el resto de países de Latinoamérica, como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, el partido se transmitirá EN VIVO por ESPN y estará disponible ONLINE mediante Disney Plus Premium. En Argentina también se podrá seguir por Fox Sports Argentina; en Brasil, por Space; y en Chile, por ESPN2.

¿Qué canal transmite Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich EN VIVO hoy por Champions League 2026?

PAÍSESHORARIOSCANALES TVSTREAMINGS
España21:00Movistar Liga de Campeones, Movistar Liga de Campeones 4Movistar+
Estados Unidos15:00 (ET)TUDN USA, UniMásParamount+, TUDN.com, Univision NOW y TUDN App
Puerto Rico16:00ESPN, UniMás, NAICOM
México14:00 (CDMX)FOX One
Argentina17:00ESPN, Fox Sports ArgentinaDisney Plus Premium
Bolivia16:00ESPNDisney Plus Premium
Brasil17:00 (Brasilia)ESPN, SpaceMax
Chile17:00ESPN, ESPN2Disney Plus Premium
Colombia15:00ESPNDisney Plus Premium
Costa Rica14:00ESPNDisney Plus Premium
Ecuador15:00ESPNDisney Plus Premium
El Salvador14:00ESPNDisney Plus Premium
Guatemala14:00ESPNDisney Plus Premium
Honduras14:00ESPNDisney Plus Premium
Nicaragua14:00ESPNDisney Plus Premium
Panamá15:00ESPNDisney Plus Premium
Paraguay17:00ESPNDisney Plus Premium
Perú15:00ESPNDisney Plus Premium
República Dominicana16:00ESPNDisney Plus Premium
Uruguay17:00ESPNDisney Plus Premium
Venezuela16:00ESPNDisney Plus Premium
ESPN, Disney Plus, FOX y Movistar Plus EN VIVO — ver partido Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich EN DIRECTO por TV y Fútbol Libre Online | VIDEO
El Atlético de Madrid y el Bayern Múnich protagonizan uno de los grandes encuentros de la cuarta jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27, este martes 3 de noviembre en el Riyadh Air Metropolitano. El equipo de Diego Simeone buscará imponer su localía ante el poderoso conjunto alemán, liderado por Harry Kane y Luis Díaz, mientras que Julián Álvarez será una de las principales referencias ofensivas del cuadro rojiblanco. Si quieres seguir la transmisión en vivo, online y en directo, podrás consultar las señales de ESPN, FOX, FOX Sports, Disney Plus Premium, Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones y TUDN, según el país y los derechos televisivos de cada región. (VIDEO DE X: @Atleti)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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