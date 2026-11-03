Atlético de Madrid y Bayern Múnich se enfrentarán este martes 3 de noviembre por la cuarta jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27. El equipo de Diego Simeone recibirá al conjunto alemán, con Harry Kane y Luis Díaz en el frente de ataque, en el estadio Riyadh Air Metropolitano, en Madrid, en un duelo entre dos clubes que buscan consolidarse en la competición europea. El encuentro comenzará a las 21:00 horas de España. ¿En qué canal se podrá ver el partido en tu país? Aquí encontrarás la guía de televisión y las plataformas de streaming que cuentan con los derechos de transmisión.
En España, la transmisión del encuentro entre Atlético de Madrid y Bayern Múnich estará a cargo de Movistar+, a través de sus señales Movistar Liga de Campeones y Movistar Liga de Campeones 4.
Por otro lado, el público de los Estados Unidos podrá seguir el duelo entre los colchoneros y los bávaros en inglés y español a través de Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW y TUDN App. En Puerto Rico, la cobertura estará disponible por ESPN, UniMás y NAICOM; mientras que en México se podrá ver por FOX One.
En el resto de países de Latinoamérica, como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, el partido se transmitirá EN VIVO por ESPN y estará disponible ONLINE mediante Disney Plus Premium. En Argentina también se podrá seguir por Fox Sports Argentina; en Brasil, por Space; y en Chile, por ESPN2.
¿Qué canal transmite Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich EN VIVO hoy por Champions League 2026?
|PAÍSES
|HORARIOS
|CANALES TV
|STREAMINGS
|España
|21:00
|Movistar Liga de Campeones, Movistar Liga de Campeones 4
|Movistar+
|Estados Unidos
|15:00 (ET)
|TUDN USA, UniMás
|Paramount+, TUDN.com, Univision NOW y TUDN App
|Puerto Rico
|16:00
|ESPN, UniMás, NAICOM
|—
|México
|14:00 (CDMX)
|—
|FOX One
|Argentina
|17:00
|ESPN, Fox Sports Argentina
|Disney Plus Premium
|Bolivia
|16:00
|ESPN
|Disney Plus Premium
|Brasil
|17:00 (Brasilia)
|ESPN, Space
|Max
|Chile
|17:00
|ESPN, ESPN2
|Disney Plus Premium
|Colombia
|15:00
|ESPN
|Disney Plus Premium
|Costa Rica
|14:00
|ESPN
|Disney Plus Premium
|Ecuador
|15:00
|ESPN
|Disney Plus Premium
|El Salvador
|14:00
|ESPN
|Disney Plus Premium
|Guatemala
|14:00
|ESPN
|Disney Plus Premium
|Honduras
|14:00
|ESPN
|Disney Plus Premium
|Nicaragua
|14:00
|ESPN
|Disney Plus Premium
|Panamá
|15:00
|ESPN
|Disney Plus Premium
|Paraguay
|17:00
|ESPN
|Disney Plus Premium
|Perú
|15:00
|ESPN
|Disney Plus Premium
|República Dominicana
|16:00
|ESPN
|Disney Plus Premium
|Uruguay
|17:00
|ESPN
|Disney Plus Premium
|Venezuela
|16:00
|ESPN
|Disney Plus Premium