¡Sigue la acción en Europa! Barcelona y Brest se enfrentan este martes 26 de noviembre en el Estadio Olímpico de Montjuic, por la jornada 5 de la fase liga de la UEFA Champions League. El equipo blaugrana, dirigido por Hansi Flick, buscará levantar cabeza luego de igualar 2-2 con Celta de Vigo en LaLiga de España. En el torneo internacional, el Barça tiene nueve puntos, se ubica en el sexto lugar y está en zona de clasificación directa a los octavos de final. Revisa a qué hora inicia el compromiso y en qué canales se podrá ver la transmisión.

El conjunto ‘culé' llega a este encuentro tras empatar con Celta y perder por 1-0 ante Real Sociedad, ambos duelos por la liga española. Mientras que en su último encuentro por la Champions, el Barcelona goleó 5-2 a Estrella Roja en el Stadion Rajko Mitić (Belgrado), con buenas actuaciones de sus estrellas Robert Lewandowski y Raphinha.

Ronald Araújo entrenó el domingo y dio un paso más en su recuperación. Por otro lado, Eric García completó la sesión y Ferran Torres solo hizo una parte con el grupo. Lamine Yamal sigue al margen. Los pronósticos más optimistas apuntan que el central uruguayo podría volver a disputar algunos minutos con el equipo antes de final de año.

Se espera que el Barcelona repita a Lewandowski en el ataque, y que esté acompañado por Raphinha, Dani Olmo y Gavi. La defensa estaría conformada por Pau Cubarsí e Íñigo Martínez. El Barça intentará volver al camino del triunfo luego de dos partidos consecutivos sin ganar. Eso sí, el rival que tiene al frente no se la pondrá nada sencillo.

Brest es una de las sorpresas de la Champions League: suma diez puntos tras tres triunfos y un empate, y marcó nueve goles y solo recibió tres anotaciones. Se trata de uno de los seis invictos y no ha perdido en ninguna de sus dos visitas. Está en la cuarta posición de este nuevo formato, superando a equipos de la talla de Bayer Leverkusen, Manchester City, el Inter o, incluso, el mismo Barcelona.





¿A qué hora juegan Barcelona vs. Brest?

Barcelona vs. Brest se enfrentan por la Champions League. El duelo iniciará este martes 26 de noviembre desde las 3:00 p.m., en el horario de Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Brasil, Chile y Uruguay comenzará a las 5:00 p.m.; en Bolivia y Venezuela a las 4:00 p.m.; en México a las 2:00 p.m. y en España a las 9:00 p.m.





¿En qué canales ver Barcelona vs. Brest?

Barcelona vs. Brest será transmitido en Sudamérica por ESPN y su plataforma de streaming, Disney Plus. Por otro lado, Fox Sports transmitirá en Argentina, TNT Sports en México y Movistar Liga de Campeones en España. Asimismo recomendamos no buscarlo en Fútbol Libre ni Pelota Libre TV, señales pirata.





¿Dónde se jugará el Barcelona vs. Brest?





TE PUEDE INTERESAR