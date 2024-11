Hoy, Real Madrid vs Leganés jugarán EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la fecha 14 de LaLiga este domingo 24 de agosto desde el Estadio Municipal Butarque. El equipo del peruano Renato Tapia llega en buena racha y buscará frenar el poderío de los Blancos, liderado por figuras como Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Jude Bellingham y otros. Los ‘merengues’, por su parte, también quieren sumar tres puntos para recortar distancias con los primeros puestos de LaLiga. El partido comenzará a las 12:30 de la noche (horario en Perú) y será podrá ver en América Latina por la señal de ESPN y por streaming a través de Disney Plus. En México, se podrá ver por Sky Sports, mientras que en España será transmitido por Movistar+ (Movistar LaLiga) y Liga TV Bar HD. En Estados Unidos, el encuentro será disponible en ESPN+ y fuboTV. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Leganés vs Real Madrid por la fecha 14 de LaLiga de España. (Vídeo: @realmadrid).