La UEFA Champions League al rojo vivo. Este miércoles 1 de octubre, desde el Estadio Olímpico de Montjuic, el FC Barcelona recibirá al actual campeón del torneo, el París Saint-Germain, que cuenta con importantes bajas para este juego de la Jornada 2. Aquí te cuento cuáles son los canales de TV que transmiten el juego y los horarios para poder seguirlo desde Estados Unidos, México o España.
Recordemos que ambos equipos iniciaron la Champions League 2025-26. Barcelona empezó con un triunfo clave ante Newcastle en Inglaterra, con un doblete de Marcus Rashford; por su parte, PSG goleó en París a Atalanta, aunque Luis Enrique ha sufrido la baja de su tridente Kvaratskhelia-Dembelé-Doué.
¿En qué canal ver FC Barcelona vs. PSG EN VIVO desde USA?
Para todos aquellos que viven en Estados Unidos, el juego de FC Barcelona vs. PSG será transmitido a través de Paramount+, para poder seguir el duelo de la Jornada 2 de la UEFA Champions League. Recuerda que esta es la única señal oficial que transmitirá el duelo.
¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. PSG EN VIVO desde México?
Si vives en México y quieres ver el partido de FC Barcelona vs. PSG EN VIVO y EN DIRECTO podrás hacerlo por la señal de TNT Sports en TV o HBO Max en streaming. Estas son las únicas dos opciones disponibles para ver el juego de la UEFA Champions League.
¿Por qué canal se televisa FC Barcelona vs. PSG EN DIRECTO desde España?
Si te encuentras en España, mira la transmisión de FC Barcelona vs. PSG EN DIRECTO a través de la señal de Movistar Liga de Campeones en TV o mediante Movistar Plus+ en streaming desde cualquier dispositivo móvil.
Horarios de FC Barcelona vs. PSG por la UEFA Champions League 2025-26
Mira el juego de FC Barcelona vs. PSG EN VIVO por la Jornada 2 de la UEFA Champions League 2025-26 a partir de las 3:00 p.m. Tiempo del Este en USA, 1:00 p.m. hora CDMX o 9:00 p.m. hora peninsular de España. Además, aquí te dejo con diferentes horarios para que puedas verlo desde cualquier parte de Latinoamérica.
|País
|Horario
|Argentina
|4:00 p.m.
|Bolivia
|3:00 p.m.
|Chile
|4:00 p.m.
|Colombia
|2:00 p.m.
|Ecuador
|2:00 p.m.
|Paraguay
|4:00 p.m.
|Perú
|2:00 p.m.
|Uruguay
|4:00 p.m.
|Venezuela
|3:00 p.m.
Posibles alineaciones de FC Barcelona vs. PSG por Champions League
- Barcelona: Szczesny; Koundé, Eric, Cubarsí, Gerard Martín; De Jong, Pedri, Olmo; Lamine Yamal, Rashford y Ferran Torres.
- PSG: Chevalier; Achraf Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz; Kang-In Lee, Gonçalo Ramos y Barcola.
FC Barcelona vs. PSG EN VIVO: hora, TV y dónde ver
- Fecha: miércoles 1 de octubre de 2025
- Lugar: Estadio Olímpico de Montjuic
- Horario: 3:00 p.m. ET / 9:00 p.m. España / 1:00 p.m. México
- Canal TV: Paramount+ (USA) / TNT Sports (México) / Movistar Liga de Campeones (España)