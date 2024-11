¡Partidazo imperdible! Liverpool y Real Madrid se enfrentan este miércoles 27 de noviembre en Anfield, por la jornada 5 de la fase liga de la UEFA Champions League. Los ‘Reds’ son líderes con doce puntos; mientras que la ‘Casa Blanca’ está en el puesto 18 con apenas seis unidades. Los dirigidos por el neerlandés Arne Slot buscarán darle un nuevo golpe a los madridistas. A continuación, conoce a qué hora inicia el compromiso y en qué canales se podrá ver la transmisión del encuentro.

Liverpool llega a este compromiso luego de vencer por 3-2 a Southampton en el St. Mary’s Stadium (Southampton), por la jornada 12 de la Premier League. Fue un triunfo importante para afianzarse en el primer lugar de la liga inglesa con 31 puntos, sacándole ocho unidades de ventaja a su más cercano perseguidor, el Manchester City de Pep Guardiola.

En la Champions, los ‘Reds’ golearon por 4-0 a Bayer Leverkusen en su último encuentro y son los únicos líderes de la fase liga. Es el único club con cuatro victorias consecutivas. El colombiano Luis Díaz marcó un triplete en la cuarta jornada y es el goleador del conjunto en el torneo. Fue suplente ante Southampton y regresaría al once titular ante los españoles.

Real Madrid, por su lado, llega a este encuentro luego de golear por 3-0 a Leganés en el Estadio Municipal de Butarque (Leganés), por la fecha 14 de LaLiga de España. El equipo de Carlo Ancelotti sumó su segundo triunfo consecutivo y alcanzó los 30 puntos, quedando a solo cuatro del líder FC Barcelona. Eso sí, los madridistas cuentan con un partido menos.

En la Champions, a la ‘Casa Blanca’ no le ha ido muy bien y suma dos victorias y dos derrotas tras las primeras cuatro jornadas. En su último duelo cayó por 3-1 ante el AC Milan en el Estadio Santiago Bernabéu. Kylian Mbappé anotó ante Leganés y buscará volver a marcar ante Liverpool. Cabe mencionar que Vinícius Júnior sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda y estará fuera unas semanas.





¿A qué hora juegan Liverpool vs. Real Madrid?

Liverpool vs. Real Madrid se enfrentan por la Champions League. El duelo se jugará este miércoles 27 de noviembre desde las 3:00 p.m., en el horario de Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Brasil, Chile y Uruguay comenzará a las 5:00 p.m.; en Bolivia y Venezuela a las 4:00 p.m.; en México a las 2:00 p.m. y en España a las 9:00 p.m.





¿En qué canales ver Liverpool vs. Real Madrid?

Liverpool vs. Real Madrid será transmitido en Sudamérica por ESPN y su plataforma de streaming, Disney Plus; mientras que en España contará con transmisión de Movistar Liga de Campeones. Asimismo recomendamos no buscarlo en Fútbol Libre ni Pelota Libre TV, señales pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias.





¿Dónde se jugará el Liverpool vs. Real Madrid?





TE PUEDE INTERESAR