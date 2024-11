¿Quién mejor que Guillermo Francella para estar en la final de la Copa Sudamericana, con su amado Racing Club luchando contra Cruzeiro por el título? En un partido lleno de emociones y cuatro goles, el actor y comentarista argentino vivió al máximo cada jugada, con tres goles que lo llevaron al borde del llanto ya una explosión de felicidad cuando la ‘Academia’ se consagró campeona por primera vez en este torneo internacional. Desde las gradas de la ‘Caldera’, Francella fue un mar de sentimientos cuando el árbitro pitó la final. El hombre que siempre mencionaba a Racing en sus guiones, finalmente fue testigo de cómo los jugadores, con Gustavo Costas al mando, tocaban la gloria y veían a su equipo consagrarse campeón de la ‘Suda’.

El actor salió de Argentina con destino a Asunción para no dejar de alentar a su amada institución. Guillermo Francella demostró, una vez más, lo que es la verdadera pasión, tal como lo definió en la película Secreto de sus ojos (2009). “El tipo puede cambiar de todo: de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios... pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín: no puede cambiar de pasión.”

Y así lo vivió: con pasión. Especialmente en los últimos minutos en el Estadio General Pablo Rojas, que fueron de película. Francella, quien desde las gradas experimentó los 90′ como nunca lo imaginó, no pudo contener su emoción. Aunque tuvo un amargo momento cuando el VAR anuló el gol de Gastón Martirena, estalló de felicidad cuando el uruguayo intentó nuevamente y, tras sacar un centro, su disparo se transformó en una parábola perfecta que terminó metiéndose en el arco de Cruzeiro.

Pero la alegría no se detuvo allí. Minutos después, Adrián ‘Maravilla’ Martínez amplió la ventaja para la ‘Academia’, que se fue al descanso con un 2-0. Sin embargo, Kaio Jorge puso presión y marcó el descuento para Cruzeiro, pero los goles no terminarían ahí. Para poner la cereza al pastel, Roger Martínez ingresó y, en los descuentos, anotó el 3-1 final, resultado más que suficiente para que Racing se coronara campeón.

Francella, acompañado de amigos y familiares, fue testigo, entre cánticos y vítores, de cómo su equipo hacía historia en la Copa Sudamericana. Extendiendo los brazos, gritando a todo pulmón y mirando al cielo, agradeció el logro de la ‘Academia’. La emoción fue tal que pasó de las lágrimas a la felicidad en segundos, pero así es el sentimiento de un verdadero fanático: un torbellino de emociones. Sin duda, uno de los más fieles seguidores del club celeste y blanco se lo merecía.





¿Cuánto dinero se lleva el campeón de la Copa Sudamericana 2024?

En el estadio General Pablo Rojas de Asunción se coronó al nuevo campeón de la Copa Sudamericana 2024, en un vibrante enfrentamiento entre Racing Club y Cruzeiro. Ambos equipos llegan con la ambición de alzar este trofeo por primera vez en su historia, motivados tanto por la gloria deportiva como por la atractiva recompensa económica. Este año, la CONMEBOL incrementó significativamente los premios respecto a ediciones anteriores.

El campeón se llevará 6 millones de dólares, mientras que el subcampeón recibirá 2 millones, evidenciando una brecha considerable. Cabe destacar que este premio corresponde exclusivamente al partido final y no incluye las ganancias acumuladas en rondas previas. En total, el equipo que levante la copa podría sumar cerca de 9 millones de dólares en premios, considerando todas las etapas del torneo. Es importante mencionar que tanto Racing como Cruzeiro ingresaron directamente a la fase de grupos de la competición, sin obtener premios en la Primera Etapa. Además, ambos clubes avanzaron de manera directa a los octavos de final, sin disputar los playoffs, lo que también impactó en sus ingresos a lo largo del certamen.





