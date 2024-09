El AS Mónaco y el Barcelona se enfrentarán este jueves 19 de septiembre en el Estadio Louis II, en lo que será el primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2024-25. El encuentro promete y mucho, ya que ambos equipos se encuentran en buena forma. Hace poco más de un mes, el cuadro del Principado derrotó al azulgrana por 3-0 en el Trofeo Joan Gamper, lo que ha dejado un sabor amargo en el equipo catalán, que buscará venganza. Pese a las bajas importantes que enfrenta, el conjunto de Hansi Flick llega en un excelente momento tras golear al Girona en LaLiga de España, donde se mantiene como líder con un pleno de cinco victorias (15 puntos). A continuación, horarios y canales de transmisión del encuentro.

El equipo monegasco, dirigido por Adi Hütter, no ha perdido en lo que va de temporada y viene con la confianza de haber derrotado al Barça en el torneo de verano. Sin embargo, a pesar de su juventud, el Mónaco sabe que se enfrentará a un rival de gran nivel que, bajo la dirección de Flick, ha recuperado su competitividad en Europa. El Barcelona, por su parte, ha tenido dificultades recientes en competiciones continentales, como su eliminación la pasada campaña en cuartos de final ante el PSG.

Los números del Barcelona en competiciones europeas a domicilio no son muy alentadores, habiendo ganado solo 15 de sus últimos 36 partidos fuera de casa. Sin embargo, el club confía en que la experiencia de Flick, quien ganó la Champions League con el Bayern en 2020, pueda cambiar esa tendencia. Jugadores como Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Raphinha serán clave para las aspiraciones del equipo culé.

Entre las principales novedades del Barcelona está la inclusión de Ansu Fati, quien regresa a la convocatoria tras recuperarse de una fascitis plantar. Sin embargo, las bajas siguen siendo una preocupación para Flick, con jugadores clave como Ronald Araujo, Andreas Christensen y Frenkie de Jong fuera por lesión. A estas ausencias se suma la reciente baja de Dani Olmo, quien sufrió una lesión muscular que lo mantendrá alejado del campo por un mes.

Flick deberá hacer ajustes, y Ferran Torres ocupará el lugar de Olmo en el once titular, mientras que el resto del equipo será similar al que goleó al Girona en la última jornada de LaLiga. Pese a estas dificultades, el técnico austríaco Adi Hütter, del Mónaco, espera que el Barça muestre su mejor versión, asegurando que el encuentro será muy distinto al del Trofeo Joan Gamper.

El AS Mónaco, un club con historia en la Ligue 1 y finalista de la Champions League en 2004, cuenta con un plantel joven y talentoso, que ha sabido reponerse a la salida de figuras clave como Youssouf Fofana y Mohamed Camara. Los refuerzos, como el senegalés Lamine Camara, han ayudado al equipo a mantenerse competitivo en la liga francesa y con grandes aspiraciones en Europa.

Los monegascos no presentan bajas significativas para este partido, y entre sus jugadores destacados se encuentran los laterales brasileños Caio Henrique y Vanderson, así como el mediocampista suizo Denis Zakaria y el creativo ruso Aleksandr Golovin. Takumi Minamino, el versátil jugador japonés, también será un elemento importante en el mediocampo del equipo francés.

En el ataque, el Mónaco cuenta con opciones peligrosas como el suizo Breel Embolo, el marroquí Eliesse Ben Seghir, y el joven Maghnes Akliouche, quien recientemente destacó en los Juegos Olímpicos de París. Con una plantilla bien equilibrada y jugadores talentosos, el equipo de Hütter buscará sumar los primeros tres puntos en su debut en la Champions League.

¿En qué canales TV ver AS Mónaco vs Barcelona por Champions League?





El partido entre Barcelona y AS Mónaco será transmitido en países de Sudamérica por la señal de ESPN 2 y en su plataforma streaming de Disney Plus. En México, la televisación del encuentro estará a cargo de TNT y MAX, mientras que España verá el partido entre los españoles y alemanes por el canal Movistar Liga de Campeones. Asimismo recomendamos no buscarlo en Fútbol Libre ni Pelota Libre TV, señales pirata.





¿A qué hora juegan AS Mónaco vs Barcelona por Champions League?





El encuentro entre Barcelona y AS Mónaco por la primera fecha de la fase de liga de la Champions League arranca a las 2 de la tarde de este jueves 19 de septiembre en países como Perú, Colombia y Ecuador. Argentina, Brasil y Uruguay verán el partido a las 4:00 p.m. Mientras que Chile, Paraguay y Bolivia apreciarán la transmisión a las 3 de la tarde.

El Estadio Luis II será el escenario del partido entre Barcelona y AS Mónaco por la Champions League. (Foto: Getty Images)

