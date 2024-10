Cada edición de un Barcelona vs. Bayern Múnich por la Champions League significa una nueva historia en el fútbol. Este enfrentamiento ha sido testigo de episodios decisivos. Ahora, con un nuevo formato, los españoles reciben a los alemanes en la tercera fase de esta competencia europea. Los azulgranas pasan por un buen momento y vienen de golear en LaLiga; por el lado de los ‘bávaros’, también son líderes en el plano local. A continuación, te indicamos la hora, fecha y más detalles importantes de este cruce, que promete ser muy reñido.

Barcelona afronta este partido tras una contundente victoria 5-1 sobre Sevilla, donde Lewandowski anotó dos goles y Gavi volvió tras su larga lesión. Los de Hansi Flick han mostrado solidez en el Estadio Olímpico de Montjuic, manteniéndose invictos en su feudo durante esta temporada. Aun así, el equipo enfrenta bajas sensibles que suponen un dolor de cabeza para el entrenador alemán al momento de armar el equipo, justo contra su ex equipo.

En cuanto a la alineación, se espera un 4-3-3 con Szczęsny en la portería, acompañado en la defensa por Koundé, Cubarsi, Martínez y Balde. En el mediocampo, Casadó, Pedri como capitán, y De Jong asumirían el control del juego, mientras que en ataque estarían Lamine, Lewandowski y Raphinha.

Sin embargo, el equipo llega al partido con importantes ausencias, como la de Ter Stegen, quien sufre una lesión en el ligamento cruzado, Torres con un problema en el muslo, Bernal por una lesión en el ligamento cruzado, Christensen con molestias en el tendón de aquiles y Araújo afectado por una lesión en los isquiotibiales.

El Bayern Múnich afronta este compromiso con un ánimo renovado, tras su contundente victoria 4-0 ante el Stuttgart, en la que Harry Kane se erigió como protagonista al marcar un impresionante hat-trick. Este triunfo resultó fundamental para quebrar la serie de empates que venía acumulando el equipo antes del parón internacional.

En este contexto, Vincent Kompany ha subrayado la relevancia del trabajo defensivo, destacando la solidez exhibida por Upamecano y Minjae Kim en la zaga. A esta lista se suma la figura de Kimmich, un verdadero arquitecto en el mediocampo, conformando un bloque clave para el próximo duelo contra los catalanes.

Se espera que los bávaros utilicen un 4-2-3-1, con Neuer en el arco; una defensa compuesta por Guerreiro, Kim, Upamecano y Davies; en el mediocampo estarán Kimmich y Palhinha; mientras que Olise, Müller y Gnabry serán los encargados de la creación ofensiva, apoyando al delantero centro Kane.

En cuanto a las bajas, no podrán contar con Boey, quien sufre una lesión en la rodilla, Pavlović, por una fractura de clavícula, y Stanišić, también por una lesión de rodilla. Además, están en duda Ito, por molestias en el tobillo, y Musiala, quien arrastra problemas en la cadera.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Bayern Múnich?

Por la tercera fecha de la fase, Barcelona vs. Bayern Múnich se enfrentan por la Champions League. El duelo iniciará este miércoles 23 de octubre a las 2:00 p.m., en el horario de Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Brasil, Chile y Uruguay comenzará a las 4:00 p.m.; en Bolivia y Venezuela a las 3:00 p.m.; en México a la 1:00 p.m. y en España a las 9:00 p.m.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Bayern Múnich?

Este importante duelo entre Barcelona vs. Bayern Múnich será transmitido en Sudamérica por ESPN y su plataforma de streaming, Disney Plus. Por otro lado, Fox Sports transmitirá en Argentina, ESPN Premium en Chile, TNT Sports en México, Movistar Liga de Campeones en España y TUDN en Estados Unidos. Asimismo recomendamos no buscarlo en Fútbol Libre ni Pelota Libre TV, señales pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del partidazo.

¿Dónde jugarán Barcelona vs. Bayern Múnich?

