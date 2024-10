El despegue de Erick Noriega ha sido muy vertiginoso desde que comenzó la temporada 2024. A pesar de que la Selección Peruana se despidió en primera ronda del Preolímpico Sub-23, fue no de los más destacados del equipo de José Guillermo del Solar y eso llevó a que la lupa estuviera sobre él en el arranque de la Liga 1. Tras disputar el primer semestre con Comerciantes Unidos, se sumó a Alianza Lima previo al inicio del Torneo Clausura y desde que llegó a La Victoria se ganó la titularidad con justicia. Este gran nivel no solo lo llevó a mantenerse en la lupa de la ‘Blanquirroja’ que dirige Jorge Fossati, sino también avivó algunos rumores sobre un posible acercamiento con Lanús. ¿Qué tan cierta es esta posibilidad de que en un futuro cercano emigre al fútbol argentino?

¿Qué pasa en Lanús?

En primera instancia, hay que poner en contexto la actualidad del ‘Granate’. A pesar de que están clasificados a las semifinales de la Copa Sudamericana y este miércoles 23 afrontarán la ida en casa de Cruzeiro, los dirigidos por Ricardo Zielinski no la pasan nada bien en la Liga Profesional Argentina y a la fecha se ubican en la vigésima segunda posición con 18 puntos, producto de cuatro triunfos, ocho empates y seis derrotas. Por si fuera poco, si contabilizamos todas las competiciones llevan nueve encuentros sin conocer la victoria y su última caída por 2-0 ante Independiente colmó la paciencia de la hinchada.

La percepción de los fanáticos es que el ciclo de Zielinski, que comenzó en octubre del año pasado, ya está cumplido y su continuidad solo se sostiene por la suerte que han tenido en el plano internacional. Incluso en la llave para pasar a las semifinales de la ‘Suda’ no hicieron un buen papel, empatando con Independiente Medellín con un global de 1-1 e imponiéndose por 6-5 en la tanda de penales. En la interna del club la mirada es muy similar, pues saben que la opinión pública pesa mucho y no aguatarán un nuevo descalabro más a estas alturas de la temporada.

La hinchada de Lanús no está conforme con el trabajo de Ricardo Zielinski. (Foto: Lanús)

Para recibir una mirada desde Argentina, Depor conversó con Adrián Santagada, periodista del programa Magazine Granate. De primera, detalló cuál es la actualidad de Lanús e hizo hincapié en las recientes modificaciones impuestas por la AFA, que quitó el descenso para este año. “Lanús es una cosa en la Copa Sudamericana y es otra en el campeonato local, y eso que en el plano internacional tampoco marcó tanta diferencia. En el torneo local, el equipo se hace agua, y eso también va por las irregularidades que hay en el fútbol argentino, las elecciones en la AFA, ‘Chiqui’ Tapia y este campeonato que quiere hacer con dos zonas, además de que quitó el descenso para este 2024″, explicó.

En esa misma línea, Santagada confirmó que la continuidad de Ricardo Zielinski pende de un hilo y que todo se definirá después de las semifinales de la Copa Sudamericana. Además, habló de un descontento de la hinchada por el presidente Luis María Chebel. “Zielinski tiene ciclo cumplido, al igual que el presidente. Aquí no hay elecciones desde 2009, hay unidad. Esto podría llevar a que tengamos elecciones en diciembre. Para la gente el proceso de Zielinski es un tema terminado. Si el miércoles pierde ante Cruzeiro de manera que no lo pueda revertir en la vuelta, yo creo que dejará de ser técnico de Lanús”, agregó.

Erick Noriega jugó el primer semestre de la temporada en Comerciantes Unidos. (Foto: Getty Images)

¿Y Erick Noriega?

Consultado por los rumores que vinculan a Erick Noriega con Lanús, Adrián Santagada fue tajante al afirmar que de momento no hay ni siquiera una negociación abierta. Eso sí, a pesar de que el mercado de pases cerró en agosto, las graves lesiones de Raúl Loayza y Nicolás Morgantini abren la puerta a alguna incorporación en lo que resta del año. “Aquí en Argentina no hay rumor de que pueda venir tal jugador (Noriega). Acá tuvimos dos jugadores lesionados, Loayza t Morgantini, que ya los operaron y tienen para seis meses de recuperación. lo operaron y tiene para seis meses. Bueno, se abre el libro, porque por las dos rupturas puede ingresar dos jugadores. Luego trajimos a Leonardo Jara, que recientemente se desgarró. Mirá la suerte que tenemos... Queda un cupo libre y por ahí habría una posibilidad. Acá no hay nada aún sobre dicho jugador”, sostuvo.

Debido a que el proyecto deportivo de Ricardo Zielinski podría terminar pronto, cualquier fichaje que haga Lanús sería una moneda al aire o una ventura que terminaría mal, ya que es muy probable que en unos meses llegue otro director técnico. En esa línea, Santagada no descartó que Noriega pueda ser un elemento atractivo en un futuro. “No hay que descartar nada, y menos ahora, cuando Lanús está por viajar a Brasil para enfrentar a Cruzeiro. Hay que esperar, falta poco para que llegue el fin de año y de repente por ahí en diciembre hay novedades. Lo que sí te digo desde acá, es que la información de que podría llegar Noriega nos hemos enterado por la prensa peruana”, remarcó.

Mientras se disipa este rumor, Noriega está enfocado en Alianza Lima tras su última victoria sobre UTC en Cajabamba, consiguiendo un resultado que los mantiene como escoltas de Universitario de Deportes en la tabla de posiciones y, a falta de tres jornadas para que finalice el Torneo Clausura, todo puede pasar. “Nos enfocamos en nosotros. Vamos partido a partido. Quedan tres finales y hoy (el viernes) fue la primera”, apuntó en diálogo con L1 MAX. Seguramente en un futuro no muy lejano le tocará emigrar a una liga competitiva como la argentina, pero por el momento el foco del ‘Samurai’ está puesto en seguir peleando por el título nacional.

Competición Partidos Minutos jugados Torneo Clausura 2024 13 1016′

Los registros de Erick Noriega con Alianza Lima.

Erick Noriega registra 13 partidos con Alianza Lima. (Foto: Getty Images)





