¿Dónde ver Barcelona vs. Sabah EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 5 de la Fase de Liga de la Champions League? Mira la transmisión de este partido por la señal de ESPN, canal con los derechos para toda Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. HBO MAX y TNT Sports pasarán este encuentro desde México, mientras que Movistar Liga de Campeones desde España. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación de la UEFA, este choque está pactado para este miércoles 25 de noviembre desde las 12:45 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España y dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y tendrá lugar en el Estadio Olímpico de Bakú.

Barcelona vs. Sabah: previa del partido

¿Dónde ver Barcelona vs. Sabah en Perú?

El encuentro entre Barcelona y Sabah se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO en todo el territorio peruano a través de ESPN, señal disponible en los principales operadores de televisión por cable. Además, los hinchas podrán seguir la transmisión vía streaming por Disney+ y DGO.

¿Qué canal transmite Barcelona vs. Sabah en Argentina?

En Argentina, el partido entre Barcelona y Sabah se podrá seguir por FOX Sports y Disney+, plataformas que cuentan con opciones para disfrutar de la Champions League. El compromiso comenzará a las 2:45 p.m. (hora argentina).

¿Dónde ver Barcelona vs. Sabah en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el encuentro por ESPN, que cuenta con los derechos de transmisión de la Champions League en la región. Asimismo, tendrán la alternativa de conectarse a través de Disney+ para ver el compromiso vía streaming. El duelo comenzará a las 12:45 p.m.

¿En qué canal ver Barcelona vs. Sabah en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión del partido entre Barcelona y Sabah estará disponible por ESPN. Los seguidores del fútbol europeo también podrán acceder al encuentro mediante Disney+, plataforma de streaming que ofrece la cobertura de la competición en Latinoamérica.

¿Cómo ver Barcelona vs. Sabah en México?

En México, los hinchas podrán seguir el compromiso por FOX y a través de la plataforma Fox One en Prime Video, de acuerdo con la programación y disponibilidad de cada servicio. El encuentro está programado para las 11:45 a.m. (hora del centro de México).

¿Dónde pasan Barcelona vs. Sabah en España?

En España, el compromiso entre Barcelona vs. Sabah será transmitido por Movistar Liga de Campeones, señal disponible en la oferta de Movistar Plus+. El encuentro comenzará a las 6:45 p.m. (hora española), por lo que los seguidores del equipo de Hansi Flick podrán acompañarlo en directo desde televisión y streaming.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Sabah en otros países?

El compromiso tendrá diferentes horarios según el país desde donde se siga la transmisión. Estos son los horarios confirmados para este miércoles 25 de noviembre:

México: 11:45 a.m.

11:45 a.m. Perú, Colombia y Ecuador: 12:45 p.m.

12:45 p.m. Bolivia y Venezuela: 1:45 p.m.

1:45 p.m. Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 2:45 p.m.

2:45 p.m. España: 6:45 p.m.

Barcelona vs. Sabah se enfrentan por la fecha 5 de la Fase de Liga de la Champions League, con la transmisión de ESPN, Disney Plus, HBO MAX, TNT Sports y Movistar Liga de Campeones. (Video: FC Barcelona)