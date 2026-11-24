¿Dónde ver Real Madrid vs. PSV EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 5 de la Fase de Liga de la Champions League? Mira la transmisión de este partido por la señal de ESPN, canal con los derechos para toda Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. HBO MAX y TNT Sports pasarán este encuentro desde México, mientras que Movistar Liga de Campeones desde España. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación de la UEFA, este choque está pactado para este martes 24 de noviembre desde las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España y dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y tendrá lugar en el Estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid vs. PSV: previa del partido

¿Dónde ver Real Madrid vs. PSV por ESPN?

ESPN será una de las principales opciones para seguir el Real Madrid vs. PSV en Latinoamérica. La señal deportiva contará con la transmisión del encuentro en países como Perú, Argentina, Colombia, Chile y Ecuador. Los aficionados podrán sintonizar el canal mediante los operadores de televisión por cable o satélite que lo incluyan en su parrilla de programación.

¿Cómo ver Real Madrid vs. PSV por Disney Plus Premium?

Los usuarios que prefieran seguir el partido por internet podrán hacerlo mediante Disney Plus Premium. Esta plataforma de streaming cuenta con los eventos deportivos de ESPN y permitirá ver el compromiso desde celulares, computadoras, televisores inteligentes y otros dispositivos compatibles. Para acceder a la transmisión será necesario contar con una suscripción activa al plan correspondiente.

¿Dónde ver Real Madrid vs. PSV en Perú, Colombia y Ecuador?

En Perú, Colombia y Ecuador, el compromiso estará disponible por ESPN y Disney Plus Premium. Los televidentes podrán encontrar el canal deportivo en las distintas cableoperadoras de cada territorio, mientras que quienes quieran verlo por streaming tendrán la alternativa de ingresar a Disney Plus y seleccionar la señal deportiva correspondiente.

¿Dónde ver Real Madrid vs. PSV en Argentina y Chile?

En Argentina y Chile, los aficionados también podrán seguir el encuentro por ESPN y Disney Plus Premium. La primera alternativa estará disponible a través de los servicios de televisión por suscripción que incluyan ESPN, mientras que la plataforma de streaming permitirá acceder a la transmisión en vivo con una cuenta activa.

¿Dónde ver Real Madrid vs. PSV en México por TNT Sports?

En México, el partido entre Real Madrid vs. PSV se podrá ver por TNT, que tendrá la transmisión del compromiso correspondiente a la Champions League. Los usuarios podrán acceder a esta señal mediante los operadores de televisión de paga que la tengan disponible dentro de su programación.

¿Cómo ver Real Madrid vs. PSV ONLINE por HBO Max en México?

La alternativa de streaming para el público mexicano será HBO MAX. La plataforma contará con la transmisión del encuentro a través de su programación deportiva, por lo que los aficionados podrán conectarse desde sus dispositivos compatibles con una suscripción activa. También podrán consultar la disponibilidad del partido en la sección de deportes del servicio.

¿En qué otros países de Sudamérica se podrá ver Real Madrid vs. PSV?

En Bolivia y Venezuela, el encuentro estará disponible por ESPN y Disney Plus Premium. Lo mismo ocurrirá en Paraguay, Uruguay y otros territorios de la región, aunque la señal específica y la disponibilidad de los canales pueden variar según el operador contratado y los derechos de transmisión de cada país.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. PSV según cada país?

El encuentro entre Real Madrid y PSV comenzará este martes 24 de noviembre a las 3:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador. Estos son los horarios para otros territorios:

México: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Perú, Colombia y Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Bolivia y Venezuela: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 5:00 p.m.

5:00 p.m. España: 9:00 p.m.

Real Madrid vs. PSV juegan por la Champions Leagues. (Video: Real Madrid)