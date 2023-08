El Manchester City continúa acumulando reconocimientos. Junto a Pep Guardiola, quien fue nombrado el Mejor Entrenador después del sorteo de esta Champions League, Erling Haaland ha sido premiado como el Mejor Jugador de la UEFA tras una temporada impresionante. Con 12 goles siendo el máximo goleador de la principal competencia europea y 36 goles en 35 encuentros de la Premier League, ha ascendido para ser coronado en el fútbol europeo, sucediendo a Karim Benzema, quien se llevó el premio en la edición anterior.

El epicentro del fútbol europeo resonó en el Foro Grimaldo de Mónaco, este jueves 31 de agosto, cuando la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol presentó a los laureados de sus prestigiosos premios. El reconocimiento al Jugador del Año de la UEFA para la temporada 2022/23 fue uno de los más anticipados, y en esta ocasión, Haaland superó en la contienda a Lionel Messi de Argentina y a Kevin De Bruyne de Bélgica.

“Este era mi sueño cuando era chico, llegar con mis compañeros a lo máximo y eso me pone muy feliz. Esto me da más motivación para seguir adelante trabajando, tanto los trofeos grupales como los individuales y sí, me ponen muy feliz”, declaró el noruego sobre el podio.

Luego, expresó su compromiso de dar lo máximo en esta temporada, tratando de mantener la serenidad. También mencionó que está lleno de entusiasmo. Por otro lado, resaltó a Pep como un destacado técnico y mencionó que lo ve como una figura paternal, con altibajos, pero manteniendo un fuerte vínculo.

“Daré lo mejor de mí mismo la próxima temporada. Intentaré mantener la cabeza fría. Para mí es una motivación y estoy preparado para dar lo mejor de mí mismo. A veces es más duro Pep, pero mi padre también. Me gusta cuando Pep me exige, me grita porque me quiere hacer mejor futbolista. Mi padre y yo también discutimos, pero también tenemos buenos momentos”, concluyó.

Aitana Bonmatí, mejor jugadora del año de la UEFA

Aitana Bonmatí fue aclamada como la reina del fútbol europeo, obteniendo el premio de Mejor Jugadora del Año por la UEFA. Este honor llega en los talones de su triunfo en el Mundial Femenino, donde brilló como la estrella máxima del torneo. Claramente, un mérito que llevaba tiempo mereciendo.

La mediocampista originaria de Cataluña ha sido el pilar fundamental en las victorias logradas por el FC Barcelona durante estos tiempos, y este año ha sido distinguida como la estrella máxima de la temporada en el balompié europeo de élite.









Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.