En el Estadio Olímpico Lluís Companys, Barcelona vs. Napoli se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este martes 12 de marzo por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League. El compromiso, que será clave para ambos conjuntos, comenzará desde las 3:00 de la tarde (hora peruana, 5:00 p.m. en hora argentina). Además, va en transmisión por ESPN, STAR Plus, TNT Sports y HBO MAX para América Latina. Cabe mencionar que la ida terminó 1-1 en el Estadio Diego Armando Maradona, en Italia. Sigue el minuto a minuto del partidazo en la web de Depor.

El equipo dirigido por Xavi Hernández llega a este encuentro tras vencer por 1-0 a Mallorca en el Estadio Olímpico Lluís Companys (Barcelona). El tanto de la victoria lo hizo el juvenil Lamine Yamal, tras recibir un pase del veterano Robert Lewandowski. Un triunfo importante para llegar a los 61 puntos en LaLiga. Eso sí, el líder Real Madrid cuenta con 69 unidades y está afianzado en la cima.

Cabe mencionar que, para este duelo, hay jugadores del Barcelona que están al borde de la sanción por acumulación de tarjetas amarillas. Ellos son el capitán Sergi Roberto, el defensa Ronald Araujo y los delanteros Joao Félix y Ferran Torres. De los cuatro mencionados, el que iniciaría acciones es el zaguero uruguayo, pero falta ver si los restantes también tienen minutos ante los napolitanos.

Napoli, por su parte, cambió de entrenador a 48 horas de la ida de los octavos de la Champions League contra el cuadro blaugrana. Francesco Calzona aceptó el cargo y logró un empate en la ida. Asimismo, en su último partido, igualó 1-1 ante Torino en el Estadio Diego Armando Maradona (Nápoles). Una fecha anterior, derrotó por 2-1 a Juventus. Este duelo también se jugó en el Diego Maradona.





¿A qué hora juegan Barcelona vs. Napoli?

Barcelona vs. Napoli se realizará en el Estadio Olímpico de Montjuic este martes 12 de marzo. El inicio del juego está programado para las 3:00 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. Para los aficionados en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el duelo dará comienzo a las 5:00 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia, el encuentro será a las 4:00 p.m.





¿En qué canales ver Barcelona vs. Napoli?

La transmisión del Barcelona vs. Napoli estará disponible en ESPN, STAR Plus, TNT Sports y HBO MAX. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor tendrás acceso a una cobertura exhaustiva del evento, con actualizaciones minuto a minuto y los aspectos más relevantes del partido.





¿Dónde jugarán Barcelona vs. Napoli?





