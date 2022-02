Benfica vs. Ajax se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS), este miércoles 23 de febrero desde las 3:00 p. m. (hora peruana) por la ida de los octavos de final de la Champions League. El partido también es transmitido por Star Plus (+), DIRECTV GO, TUDN y Movistar Liga de Campeones, mientras que puedes seguir todas las incidencias, con videos de los goles al instante, en el minuto a minuto de Depor.

Las acciones se desarrollarán en el Estádio da Luz de Lisboa y el árbitro esloveno Slavko Vinčić será el encargado de impartir justicia. Benfica inicia la serie en condición de local y pretende un buen resultado, aunque el irregular presente futbolístico es un tema que genera preocupación en los hinchas.

¿En qué canal ver partido Benfica vs. Ajax?

Argentina: ESPN Argentina, Star+

Bolivia: Star+, ESPN2 Andina

Brasil: Space Brazil, HBO Max

Chile: Fox Sports 1 Chile, Star+

Colombia: Star+, ESPN2 Andina

Ecuador: Star+, ESPN2 Andina

México: HBO Max, TNT Sports, TNT Go

Paraguay: ESPN2 Andina, Star+

Perú: Star+, ESPN2 Andina

España: Movistar Liga de Campeones 1, Movistar+

Estados Unidos: TUDNxtra, Paramount+, Galavision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App

Uruguay: ESPN2 Andina, Star+

Venezuela: Star+, ESPN2 Andina

¿A qué hora ver partido Benfica vs. Ajax?

Estados Unidos – 12.00 p. m. hora de Los Ángeles

México – 2.00 p. m.

Estados Unidos – 2.00 p. m. hora de Texas

Perú – 3.00 p. m.

Ecuador – 3.00 p. m.

Colombia – 3.00 p. m.

Estados Unidos – 3.00 p. m. hora de Miami

Bolivia – 4.00 p. m.

Venezuela – 4.00 p. m.

Uruguay – 5.00 p. m.

Paraguay – 5.00 p. m.

Argentina – 5.00 p. m.

Brasil – 5.00 p. m.

Chile – 5.00 p. m.

Inglaterra - 8.00 p. m.

España – 9.00 p. m.

Italia – 9.00 p. m.

El equipo no ha brillado bajo el mando del entrenador Nélson Veríssimo, lo cual se refleja en la tabla de posiciones de la Liga de Portugal: van terceros, a 12 puntos del líder Porto. Precisamente, los ‘Encarnados’ sufrieron de un mal resultado el último fin de semana, cuando empataron de visita ante Boavista (2-2).

Los goles de Adel Taarabt y Alejandro Grimaldo decretaron una cómoda ventaja de 2-0 para Benfica, pero no supieron sostener el rendimiento y se dejaron igualar en la recta final. Nicolás Otamendi y Jan Vertonghen, experimentados jugadores que conforman la zaga de centrales, no atraviesan su mejor momento.

Por otro lado, cabe resaltar que el cuadro portugués tiene un buen poderío importante en ofensiva y el uruguayo Darwin Núñez es el principal referente en esa zona. En lo que va de la temporada, el goleador suma 18 celebraciones en 19 presentaciones en el torneo doméstico, en tanto que infló las redes tres veces (en seis cotejos) en la Champions League.

Los registros del atacante sudamericano son impresionantes, pero Ajax no tiene nada que envidiar, dado que tiene a Sébastien Haller en sus filas. El marfileño es el máximo artillero de la Liga de Campeones, sumando 10 anotaciones en los seis duelos por la fase de grupos. Además, el espigado futbolista marcó 16 vences (en 20 choques) en la Eredivisie.

De la misma forma, el entrenador Erik ten Hag cuenta con los desequilibrantes Antony y Steven Berghuis para hacer daño, mientras que Ryan Gravenberch destaca por su gran despliegue en la mitad del campo. En la defensa, Noussair Mazraoui y Lisandro Martínez están consolidados.

Benfica vs. Ajax: historial de partidos

En el último tiempo, Benfica enfrentó al Ajax en fase de grupos de la Champions League y el cuadro neerlandés impuso condiciones: ganó en casa y empató de visita. Revisa aquí todas las estadísticas.

07-11-2018: Benfica 1-1 Ajax - Champions League

23-10-2018: Ajax 1-0 Benfica - Champions League

26-07-2014: Benfica 0-1 Ajax - Amistoso

26-07-2009: Ajax 2-3 Benfica - LG Amsterdam

19-04-1972: Benfica 0-0 Ajax - Champions League

05-04-1972: Ajax 1-0 Benfica - Champions League

Benfica vs. Ajax: posibles alineaciones

Benfica: Adysseas Vlachodimos; Valentino Lazaro, Nicolás Otamendi, Jan Vertonghen, Alejandro Grimaldo; Rafa, Joao Mário, Julian Weigl, Éverton; Goncalo Ramos y Darwin Núñez.

Ajax: Remko Pasveer; Noussair Mazraoui, Perr Schuurs, Lisandro Martínez, Daley Blind; Edson Álvarez, Ryan Gravenberch; Antony, Steven Berghuis, Dusan Tadic y Sébastien Haller.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.