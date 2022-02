Sergio Ramos ha sido uno de los mejores defensores del mundo desde inicios de siglo. El camero ha brillado con la camiseta del Real Madrid y de la selección española desde su irrupción en el fútbol. Sin embargo, la temporada 2021-22, en la que ha fichado a costo cero por el Paris Saint-Germain, está siendo la peor de su carrera por culpa de las lesiones. El central de 35 años sigue sin coger regularidad y en Francia ya perdieron la paciencia.

La prensa especializada no perdona las reiteradas ausencias del de Camas. Le Parisien, por ejemplo, no ha dudado en calificarlo como el “hombre invisible”, debido a los pocos partidos que lleva esta temporada con el PSG.

El citado medio hace hincapié que Sergio Ramos solo ha jugado cinco encuentros y marcado un gol. Sus números difieren mucho de lo que demostraba con la camiseta del Real Madrid, donde era un arma letal en la pelota parada.

En la Ligue 1, Ramos ha visto acción ante Saint-Étienne, Lorient, Brest y Reims, mientras que por Copa de Francia ha tenido minutos ante el Feignies Aulnoye.

Le Parisien va más allá y apunta que el también exdefensor del Sevilla no estará en la vuelta de los octavos de final de la Champions League entre Real Madrid vs. PSG en el Santiago Bernabéu, por lo que no verá a su antigua afición.

A pesar de que faltan casi 20 días para la revancha del partido, que quedó 1-0 en la ida a favor de los parisinos, el tiempo de recuperación no favorece a Ramos. La lesión en la pantorrilla no tiene cuándo sanar.

No quedan dudas de que en París comienzan a desesperarse con el jugador y grandes figuras del PSG como Leonardo, el director deportivo, ha reconocido lo siguiente: “Estábamos al corriente de que llegaba lesionado, pero no pensábamos que fueran tantos meses”.





