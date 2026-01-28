ESPN transmite (EN VIVO | EN DIRECTO) el vs. por la , en el duelo válido por la octava jornada de la Fase de Liga. ¿Dónde pasarán el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento está disponible en ESPN, canal que puedes ver desde cableoperadores como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además del acceso de pago en Disney Plus Premium. ¿Estás en México? Tranquilo, puedes mirarlo por TNT Sport y HBO MAX, y si estás en España, solo tendrás que acceder al canal de Movistar Liga de Campeones. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este miércoles 28 de enero desde las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España).

Barcelona vs Copenhague por Champions League. (Video: Barcelona)
Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

