Desde el Spotify Camp Nou, vs. se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO por la , en el compromiso correspondiente a la fecha 6 de la Fase de Liga. ¿A qué hora arranca este partidazo? Según la programación de la UEFA, el encuentro está programado para las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España) del martes 9 de diciembre del 2025. La transmisión estará a cargo de ESPN y Disney Plus para Latinoamérica, mientras que desde México se podrá ver por TNT Sports y MAX. ¿Y en España? Síguelo por Movistar Liga de Campeones; eso sí, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV.

Barcelona vs. Frankfurt juegan por la Fase de Liga de la Champions League. (Video: FC Barcelona)
