Por la fecha 3 de la Fase de Liga de la Champions League, Barcelona vs. Olympiacos se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, con la transmisión exclusiva de ESPN y Disney Plus para toda Latinoamérica, en México por TNT Sports y HBO MAX y España a través de Movistar Liga de Campeones. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! Los horarios del encuentro son: en Perú, Colombia y Ecuador a las 11:15 a.m.; en España desde las 6:15 p.m.; en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay a la 1:15 p.m.; mientras que en México desde las 10:15 a.m. Este encuentro tendrá lugar en el Estadio Olímpico Lluís Companys. ¡No te pierdas los detalles en la web de Depor!

Barcelona vs. Olympiacos juegan por la fecha 3 de la Fase de Liga de la Champions League. (Video: FC Barcelona)
