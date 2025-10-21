Desde el Estadio Olímpico Lluís Companys, Barcelona vs. Olympiacos se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO por la Champions League 2025-26, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 de la Fase de Liga. ¿Cuáles son los horarios?. Según la programación de la UEFA, el partido está pactado para las 11:15 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) del martes 21 de octubre. ¿Dónde ver el partido? La transmisión estará a cargo de ESPN y Disney Plus para Latinoamérica, desde México se podrá ver por TNT Sports y HBO MAX y en España a través de Movistar Liga de Campeones. ¿No tienes dónde verlo? No te recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

ESPN EN VIVO, para ver la transmisión del Barcelona vs. Olympiacos. (Video: FC Barcelona)
