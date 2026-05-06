Desde el , vs. EN VIVO | EN DIRECTO juegan por la , en el duelo válido por la vuelta de las . ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN, canal que podrás ver desde cableoperadores como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además del acceso de pago en Disney Plus Premium. ¿Estás en México? Tranquilo, podrás mirarlo por TNT Sport y HBO MAX, y si estás en España, solo tendrás que acceder al canal de Movistar Liga de Campeones. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este miércoles 6 de mayo desde las 14:00 horas.

Por la Champions League 2025-26, Bayern vs. PSG se enfrentan en Múnich, con las transmisiones de ESPN, Disney Plus, Movistar Liga de Campeones, TNT Sports y HBO MAX. (Video: Bayern Múnich)
Por la Champions League 2025-26, Bayern vs. PSG se enfrentan en Múnich, con las transmisiones de ESPN, Disney Plus, Movistar Liga de Campeones, TNT Sports y HBO MAX. (Video: Bayern Múnich)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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