¡Este partido paralizará Alemania! Eintracht Frankfurt vs. Napoli EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE por la ida de los octavos de final de la Champions League 2022-23. Este partido se disputará Deutsche Bank Park, este martes 21 de febrero desde las 3:00 p.m. (horario de Perú y Colombia). Recuerda que podrás seguir la transmisión a través de las señales televisivas de ESPN, FOX Sports y Movistar Plus, así como la versión de ‘streaming’ vía Star Plus. Los alemanes quieren seguir dando la sorpresa en esta ‘Orejona’, por lo que buscarán hacerse fuertes de local para soñar con la clasificación en Nápoles. Los napolitanos, por su parte, son conscientes que llegan como los favoritos por su presente en la Serie A y tendrán que revalidarlo a nivel internacional. Depor te trae el minuto a minuto y todas las emociones de este gran duelo.

Eintracht Frankfurt recibirá al Napoli por los octavos de final de la Champions League. (Video: Eintracht Frankfurt / Twitter)

Eintracht Frankfurt vs. Napoli: posibles alineaciones

Eintracht Frankfurt: Trapp; Jakić, N’Dicka, Tuta; Buta, Kamada, Sow, Max; Lindstrøm, Götze; Kolo Muani.

Trapp; Jakić, N’Dicka, Tuta; Buta, Kamada, Sow, Max; Lindstrøm, Götze; Kolo Muani. Napoli: Meret; Di Lorenzo, Østigård, Kim, Olivera; Ndombélé, Lobotka, Zambo Anguissa; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia





