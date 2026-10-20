ESPN transmitirá el choque entre Barcelona vs. PSG EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Recuerda que este evento está programado para este martes 20 de octubre en el Parque de los Príncipes, París, Francia, a partir de las 2:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN (Disney Plus Premium), podrás seguir la televisación de Movistar Liga de Campeones (Movistar Plus) en España, mientras que TNT Sports y HBO MAX en México. No recomendamos Fútbol Libre TV.

Previa del Barcelona vs. PSG:

¿Cómo ver PSG vs. Barcelona por ESPN?

El partido entre PSG y Barcelona se podrá ver por ESPN en Sudamérica. Los usuarios deberán revisar la guía de programación de su operador de televisión por cable o satélite para identificar el canal que transmitirá el encuentro en su país.

¿Cómo ver PSG vs. Barcelona por Disney Plus Premium?

Para ver el partido por Disney Plus Premium, ingresa a la aplicación o a la página web oficial de la plataforma, inicia sesión con tu cuenta y busca el encuentro en la sección de deportes. Es necesario contar con una suscripción activa al plan correspondiente.

¿Cómo contratar Disney Plus Premium para ver PSG vs. Barcelona?

Puedes contratar Disney Plus Premium desde el sitio web oficial de Disney Plus o mediante los canales autorizados disponibles en tu país. Antes de suscribirte, revisa el precio vigente, las condiciones del servicio y la disponibilidad de la transmisión de la Champions League en tu región.

¿Se puede ver PSG vs. Barcelona por ESPN en televisión por cable?

Sí. En Sudamérica, ESPN forma parte de la oferta de distintos operadores de televisión de paga. Para seguir el partido, debes tener contratado un servicio que incluya la señal deportiva y comprobar cuál de los canales de ESPN lo emitirá.

¿Cómo ver ESPN online para el partido PSG vs. Barcelona?

La alternativa de streaming para seguir el encuentro en Sudamérica es Disney Plus Premium, que incluye contenido deportivo de ESPN. Puedes acceder desde un celular, una computadora, una tablet o un televisor compatible, con conexión a internet y una suscripción activa.

¿Cómo ver PSG vs. Barcelona desde un celular?

Puedes seguir el partido desde tu celular mediante la aplicación de Disney Plus. Descárgala desde la tienda oficial de tu dispositivo, inicia sesión, ingresa a la sección deportiva y busca la transmisión. La disponibilidad dependerá del país desde el que te conectes.

¿Cómo ver PSG vs. Barcelona en un Smart TV?

Para verlo en un Smart TV, abre la aplicación de Disney Plus, inicia sesión con tu cuenta y busca el partido entre los eventos deportivos en directo. También puedes verlo por ESPN si tu servicio de televisión incluye el canal correspondiente.

¿A qué hora y dónde ver PSG vs. Barcelona por ESPN y Disney Plus Premium?

PSG y Barcelona se enfrentarán este martes 20 de octubre de 2026, desde las 2:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; las 4:00 p.m. en Argentina; y las 9:00 p.m. en España. En Sudamérica, podrás consultar la transmisión por ESPN en televisión y Disney Plus Premium en streaming.

Barcelona vs. PSG juegan por la fecha 3 de la Fase de Liga de la Champions League. (Video: FC Barcelona)