La Champions League 2026-27 empezará a tomar forma este jueves 27 de agosto con el sorteo de la fase liga, una ceremonia que reunirá a los 36 clubes clasificados en el Grimaldi Forum de Mónaco. Bayern Múnich, PSG, Real Madrid, FC Barcelona y Arsenal serán algunos de los grandes protagonistas de un evento que definirá el camino inicial hacia la final del torneo.

¿Quieres ver el sorteo de la Champions League EN VIVO por TV o streaming? En gran parte de Latinoamérica, la transmisión estará disponible mediante ESPN y Disney Plus Premium, mientras que en Estados Unidos habrá otras alternativas para seguir la ceremonia.

El sorteo comenzará a las 18:00 horas en España, 11:00 a. m. en Perú y Colombia, 10:00 a. m. en México y parte de Centroamérica, y 1:00 p. m. en Argentina y Uruguay. Los 36 equipos conocerán los ocho rivales que enfrentarán durante la fase liga.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO, el sorteo de la Champions League 2026-27?

ESPN Latinoamérica cuenta con presencia en países como Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay y Bolivia. La señal puede variar según el operador de televisión y la programación asignada para cada territorio.

Si tu opción es seguir el sorteo por streaming, también podrás acceder a la cobertura deportiva mediante Disney Plus Premium, siempre de acuerdo con el plan contratado y la disponibilidad de derechos en tu país.

La ceremonia tendrá un interés especial porque marcará el inicio de la Champions League 2026-27. Los 36 clubes clasificados conocerán los ocho rivales que tendrán durante la fase liga, con equipos como PSG, Bayern Múnich, Real Madrid, FC Barcelona y Arsenal entre los principales protagonistas.

País ESPN Streaming Argentina DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD Disney Plus Premium Colombia DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD Disney Plus Premium Perú DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD Disney Plus Premium Chile DirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49 Disney Plus Premium México SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Totalplay, 558 Disney Plus Premium Ecuador DirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD Disney Plus Premium Venezuela DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD Disney Plus Premium Uruguay DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD Disney Plus Premium Paraguay Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD Disney Plus Premium Bolivia Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD Disney Plus Premium

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, el sorteo de la Champions League 2026-27?

ESPN 2 está disponible en Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia y varios países de Centroamérica y el Caribe. Además, su programación forma parte del servicio de streaming de Disney Plus Premium en los mercados donde está habilitada la señal.

En el caso del sorteo de la Champions League 2026-27, la disponibilidad de la ceremonia en ESPN 2 dependerá de la programación final asignada por ESPN para cada territorio. Sin embargo, esta tabla permite identificar los principales operadores y números de canal donde se encuentra la señal.

País ESPN 2 Streaming Argentina Antina (25 SD y 155 HD), DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Telecentro (104 D y 1009 HD), Cabletel (18 A y 202 HD), Gigared (46 A y 17.4 D), Express (22 A, 103 D y 822 HD), Cablevideo Digital (18 A, 101 D y 616 HD), Telered (24 A, 54 D/SD y 125 HD), Dibox (101 HD), Flow (102 HD), Claro TV (107 HD) y Movistar TV (482 SD y 934 HD) Disney Plus Premium Chile DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (482 SD y 886 HD), Entel (214 HD), Tuves HD (105 HD y 508 HD), VTR (48), Claro TV (175 SD y 475 HD), Zapping TV (91), Gtd/Telsur (84), Cable de la Costa (21 SD y 224 HD) y WOM (226 HD) Disney Plus Premium Colombia DirecTV (622 SD/HD), Movistar TV (202 HD, 486 SD y 886 HD), Click HD (310 HD y 312 HD), Claro TV (510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD), Tigo (29 SD y 246 HD), Colcable (15 y 12 HD), Conexión Digital (34 A y 28 D) Disney Plus Premium Ecuador DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Grupo TV Cable (202 SD y 734 HD) y Claro TV (90 SD y 590 HD) Disney Plus Premium Perú DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (486 SD, 506 SD, 741 HD y 886 HD), Claro TV (54 SD y 521 HD) Disney Plus Premium Uruguay DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Cablevisión (100 SD y 709 HD) y Flow (102 HD) Disney Plus Premium Venezuela Simple TV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (485 SD), Inter Satelital (105 HD y 106 SD), CANTV (503), Intercable (51 SD y 56 SD), Netuno (28), Vencable (43) y TV Zamora (39) Disney Plus Premium Paraguay Personal TV HD (104 HD), Tigo (29 SD, 403 y 713 HD), VCC (28 A y 106 D), Flow (102 HD), Claro TV (94 SD y 122 HD) y Copaco (50 SD y 504 HD) Disney Plus Premium Bolivia Entel (41 HD), Inter Satelital (105 HD, 507 SD y 508 HD), Tigo (510 SD y 702 HD) y AXS+ (103 HD) Disney Plus Premium México Sky (551), Dish (338 SD y 838 HD), Star TV (502), Megacable (304 SD y 1304 HD), Izzi (508 SD y 895 HD), Wizz (609, 54 y 20), Totalplay (558 HD) y Xview+ (304 HD) Disney Plus Premium República Dominicana Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Altice (350, 352 SD y 462 HD) Disney Plus Premium Honduras Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) Disney Plus Premium Guatemala Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) Disney Plus Premium El Salvador Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) Disney Plus Premium Nicaragua Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Tigo (302 SD, 403 y 1101 HD) Disney Plus Premium Costa Rica Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Cablesantos (155) Disney Plus Premium Panamá Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD), Tigo (303, 374 SD y 1374 HD) y +Móvil (252 HD) Disney Plus Premium

¿Dónde ver Disney Plus EN VIVO para el sorteo de la Champions League 2026-27?

Para seguir la cobertura deportiva de ESPN mediante streaming en Latinoamérica, una de las principales opciones será Disney Plus Premium.

La plataforma permite acceder al contenido deportivo incluido en el plan contratado y a los eventos disponibles en cada territorio. El catálogo y la cobertura pueden variar según los derechos de transmisión.

El Plan Premium está orientado a los usuarios que buscan acceder al catálogo deportivo más amplio de ESPN dentro de Disney Plus.

Precio de Disney Plus Premium por país

Estos son los precios de referencia del Plan Premium en algunos países de Latinoamérica:

PAÍS DISNEY PLUS PREMIUM MENSUAL DISNEY PLUS PREMIUM ANUAL Argentina $18.399 ARS $154.499 ARS Chile $14.190 CLP $119.190 CLP Colombia COP $49.900 COP $418.900 Ecuador USD $11.99 USD $125.99 Perú PEN 34.90 PEN 577.90 México $319 MXN $2.679 MXN Uruguay USD $26.99 USD $249.99 Venezuela USD $16.99 USD $141.99 Paraguay USD $16.99 USD $141.99 Bolivia USD $16.99 USD $141.99

Los precios pueden variar según el país, los impuestos y las promociones disponibles.

¿Cuáles son los bombos del sorteo de la Champions League 2026-27?

Los 36 clubes que participarán en la fase liga están distribuidos en cuatro bombos. El primer grupo concentra a varios de los principales favoritos, incluidos PSG, Bayern Múnich, Real Madrid, Arsenal y FC Barcelona.

Bombo 1 Bombo 2 Bombo 3 Bombo 4 PSG Borussia Dortmund Feyenoord Slavia Praga Bayern Múnich Roma Lille Slovan Bratislava Real Madrid Sporting CP Napoli Stuttgart Liverpool Aston Villa RB Leipzig AEK Atenas Inter Porto Villarreal LASK Manchester City Manchester United Fenerbahçe Como Arsenal Club Brugge Shakhtar Donetsk Lens FC Barcelona Real Betis Galatasaray Viking Atlético de Madrid PSV Eindhoven Bodø/Glimt Sabah

Bayern Múnich, PSG, Real Madrid, FC Barcelona y Arsenal, entre los candidatos

El sorteo tendrá una atención especial por la presencia de varios de los clubes más importantes de Europa.

El PSG llega como uno de los principales protagonistas, mientras que Bayern Múnich, Real Madrid y FC Barcelona volverán a competir con el objetivo de alcanzar las últimas rondas. Arsenal también estará entre los equipos a seguir después de consolidarse como uno de los protagonistas del fútbol inglés.

Liverpool, Manchester City, Inter y Atlético de Madrid completan un primer bombo de enorme nivel.

¿Cómo funciona el sorteo de la Champions League 2026-27?

Los 36 equipos están repartidos en cuatro bombos de nueve clubes.

Cada equipo conocerá ocho rivales:

Dos procedentes del Bombo 1

Dos procedentes del Bombo 2

Dos procedentes del Bombo 3

Dos procedentes del Bombo 4

Cada club disputará cuatro partidos en casa y cuatro como visitante. Además, durante la fase liga existen restricciones para evitar determinados cruces entre equipos de una misma federación.

Horario, TV y dónde ver el sorteo de la Champions League EN VIVO

Evento: sorteo de la fase liga de la Champions League 2026-27

Fecha: jueves 27 de agosto de 2026

Lugar: Grimaldi Forum de Mónaco

Hora en México: 10:00 a. m.

Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 11:00 a. m.

Hora en Chile y Venezuela: 12:00 p. m.

Hora en Argentina y Uruguay: 1:00 p. m.

Hora en Estados Unidos: 12:00 p. m. ET / 9:00 a. m. PT

Hora en España: 18:00

TV en Latinoamérica: ESPN

Streaming en Latinoamérica: Disney Plus Premium

TV en Estados Unidos: CBS Sports Golazo

Streaming en Estados Unidos: Paramount+ y ViX

Cobertura oficial: UEFA.com y UEFA.tv

FAQ: Preguntas frecuentes sobre la transmisión del sorteo de la Champions League 2026-27

¿Dónde ver ESPN EN VIVO para el sorteo de la Champions League?

En los países latinoamericanos con cobertura de ESPN, la ceremonia podrá seguirse a través de las señales del canal disponibles según cada operador de televisión. Como alternativa online, Disney Plus Premium contará con la cobertura de ESPN de acuerdo con los derechos disponibles en cada mercado.

¿Dónde ver el sorteo por Disney Plus Online?

Disney Plus Premium será la principal opción de streaming para acceder a la cobertura de ESPN en los países latinoamericanos donde la plataforma tenga disponibles los derechos del evento.

¿A qué hora empieza el sorteo de la Champions League?

El evento comenzará a las 18:00 horas en España y Mónaco. Será a las 11:00 a. m. en Perú y Colombia, 10:00 a. m. en México y 1:00 p. m. en Argentina y Uruguay.

¿Qué equipos están en el Bombo 1?

El Bombo 1 está integrado por PSG, Bayern Múnich, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, FC Barcelona y Atlético de Madrid.

¿Cuándo es la final de la Champions League 2026-27?

La final se disputará el sábado 5 de junio de 2027 en el estadio Metropolitano de Madrid.

Este jueves será el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League. (Video: UEFA Champions League)