Transmisión de ESPN y Disney Plus, para ver el partido de FC Barcelona vs. Club Brujas por la Jornada 4 de la UEFA Champions League. (Fotos: AFP / Composición Depor)

Este miércoles 05 de noviembre es el turno del conjunto blaugrana en la UEFA Champions League. Mira el partido del Barcelona vs. Brujas EN DIRECTO a través de ESPN y Disney Plus, a partir de las 3:00 p.m. Perú y Colombia, 8:00 p.m. España o 4:00 p.m. Estados Unidos, desde el Estadio Jan Breydel de Bélgica, un enfrentamiento importante para los españoles que quieren meterse a las primeras posiciones del certamen. El equipo de Hansi Flick viene de un contundente triunfo por 6-1 ante Olympiacos, mientras que los locales vienen de dos derrotas seguidas, por lo que les urge los 3 puntos.

ESPN EN VIVO - cómo ver Barcelona vs. Brujas EN DIRECTO por Champions League (Video: @FCBarcelona)
