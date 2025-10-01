Transmisión de ESPN para ver FC Barcelona vs. PSG por la Jornada 2 de la UEFA Champions League. (Foto: AFP / Composición Depor)
Continúa el desarrollo de la UEFA Champions League, que vive su segunda jornada en esta temporada 2025-26 y hay choque de dos titanes. Este miércoles 1 de octubre, mira el partido de Barcelona vs. PSG EN VIVO y EN DIRECTO, a través de la señal de ESPN en TV o Disney Plus para todo Latinoamérica, encuentro que iniciará a partir de las 2:00 p.m. Perú y Colombia o 4:00 p.m. Argentina y Chile. Ambos consiguieron triunfos en su debut y buscarán seguir por la senda del triunfo.

ESPN EN VIVO - dónde ver partido FC Barcelona vs. PSG por la UEFA Champions League 2025-26. (Video: @FCBarcelona)
