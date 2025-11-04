Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
ESPN EN VIVO GRATIS — dónde ver partido Real Madrid vs. Liverpool EN DIRECTO por TV y Disney Plus Online
Liverpool y Real Madrid se enfrentan este martes 4 de noviembre en el Estadio de Anfield por la cuarta fecha de la UEFA Champions League 2025-26, en un duelo imperdible que se podrá ver EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE por ESPN y Disney Plus en Sudamérica. El encuentro comenzará a las 17:00 horas (Argentina, Chile, Uruguay) y 15:00 horas (Colombia, Perú, Ecuador). El Real Madrid, líder en LaLiga y que viene de vencer a Juventus en la fecha pasada del torneo europeo, buscará mantener su racha ganadora con figuras como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Jude Bellingham, mientras que el Liverpool, tras su triunfo en Premier League, confía en Mohamed Salah y Alexis Mac Allister para imponerse ante su público y recuperar el paso en la competencia.
Liverpool recibe a Real Madrid este martes 04 de noviembre en Anfield por la Jornada 4 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26. | Crédito: GEC SOBRE EL AUTOR
Periodista y redactor en el Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Anteriormente trabajé en los diarios El Bocón y Depor. Tengo experiencia en medios impresos y digitales, escribiendo sobre deportes, actualidad, tendencias, videojuegos y tecnología.