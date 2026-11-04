Este miércoles 4 de noviembre desde las 12:45p.m. (horario peruano) vs. chocaron por la fecha 4 de la Fase de Liga de la . ¿Cómo pudiste ver este partido? La transmisión estuvo a cargo de ESPN en todo el territorio latinoamericano, además de la versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium, servicio de paga. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio de Atenas fue el escenario de este duelo y comenzó con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que seis horas más en España.

Real Madrid vs. AEK Atenas por la fecha 4 de la Champions League. (Video: Real Madrid TV)
Real Madrid vs. AEK Atenas por la fecha 4 de la Champions League. (Video: Real Madrid TV)
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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