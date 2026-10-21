Desde el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid vs. RB Leipzig EN VIVO | EN DIRECTO juegan por la Champions League 2026-27, en el duelo válido por la jornada 3 de la Fase de Liga. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN, canal que podrás ver desde cableoperadores como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además del acceso de pago en Disney Plus Premium. ¿Estás en México? Tranquilo, podrás mirarlo por TNT Sport y HBO MAX, y si estás en España, solo tendrás que acceder al canal de Movistar Liga de Campeones. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este miércoles 21 de octubre desde las 14:00 horas.

Real Madrid vs. RB Leipzig: previa del partido

¿Cómo ver Real Madrid vs. RB Leipzig por ESPN en Perú?

El partido entre Real Madrid y RB Leipzig, por la fecha 3 de la Fase de Liga de la Champions League, se podrá ver en Perú a través de ESPN2. La transmisión está programada para este miércoles 21 de octubre desde las 2:00 p. m. (hora peruana). Los hinchas podrán consultar la guía de su operador de televisión para confirmar la señal correspondiente.

¿En qué cableoperadoras está disponible ESPN2 para ver Real Madrid vs. RB Leipzig?

En Perú, ESPN2 puede estar incluido en las parrillas de televisión de pago de operadores como Movistar TV, Claro TV y DIRECTV, aunque la disponibilidad y el número del canal dependen del paquete contratado y de la tecnología del servicio. Se recomienda revisar la guía de canales de cada compañía antes del partido para ubicar la señal.

¿Cómo ver Real Madrid vs. RB Leipzig por Movistar TV?

Los clientes de Movistar TV podrán buscar ESPN2 en la guía de programación de su servicio de cable o televisión de pago. La disponibilidad de la señal dependerá del plan contratado. También pueden revisar las opciones digitales oficiales de Movistar para comprobar si su suscripción permite acceder al contenido deportivo desde otros dispositivos.

¿Cómo ver Real Madrid vs. RB Leipzig por Claro TV?

Los usuarios de Claro TV deberán verificar si ESPN2 forma parte de su paquete contratado y consultar la guía de canales para identificar la señal. La numeración puede variar según el servicio y la zona. Si el canal está incluido, podrán seguir por esa vía la transmisión del encuentro entre el conjunto italiano y el equipo español.

¿Cómo ver Real Madrid vs. RB Leipzig por DIRECTV?

Los abonados de DIRECTV pueden consultar la guía de programación de su decodificador para localizar ESPN2 y comprobar si está disponible en su plan. La señal y su numeración pueden cambiar según el paquete y el tipo de servicio. Por eso, lo más recomendable es confirmar la información directamente con el operador antes del inicio del compromiso.

¿Cómo ver Real Madrid vs. RB Leipzig por Disney Plus?

Otra alternativa para seguir el encuentro en Perú será Disney+ Plan Premium, que ofrece partidos de la Champions League mediante streaming. Para acceder a la transmisión, será necesario contar con una suscripción activa, ingresar a la plataforma y buscar el partido en la sección deportiva. El contenido estará disponible en dispositivos compatibles con el servicio.

¿A qué hora y dónde ver Real Madrid vs. RB Leipzig por la Champions League?

El partido se jugará este miércoles 21 de octubre desde las 2:00 p.m. en Perú. La transmisión estará disponible por ESPN2 y Disney+ Plan Premium, de acuerdo con la programación de ESPN para la segunda jornada de la Fase de Liga. Los aficionados podrán elegir entre la televisión de pago y el streaming para seguir este enfrentamiento europeo.

Real Madrid vs. RB Leipzig juegan por la fecha 3 de la Fase de Liga de la Champions League. (Video: Real Madrid)