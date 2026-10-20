El Parque de los Príncipes de París será escenario de uno de los partidos más atractivos de la tercera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27. El FC Barcelona visitará al París Saint-Germain (PSG) este martes 20 de octubre con el objetivo de conseguir una victoria en el torneo continental, mientras que el conjunto francés buscará aprovechar su localía para imponerse ante uno de los clubes más importantes de Europa. El encuentro comenzará a las 16:00 horas de Buenos Aires (21:00 del horario peninsular; 3 p. m. ET / 12 p. m. PT) y contará con transmisión televisiva de ESPN y cobertura por streaming a través de Disney+ Premium en Sudamérica.

¿Quieres ver el partido de FC Barcelona vs. PSG en Latinoamérica? En Sudamérica, la transmisión estará a cargo de ESPN y Disney+ Premium, de acuerdo con la programación de cada territorio.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO, FC Barcelona vs. PSG por la Champions League 2026-27?

ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua.

Para ver FC Barcelona vs. PSG en Perú y Sudamérica, puedes sintonizar ESPN2 o acceder a Disney+ Premium, de acuerdo con la programación de tu país.

PAÍSES ESPN LATINOAMÉRICA STREAMING Argentina Telecentro: 105 SD y 1011 HD; Flow: 103 HD Disney+ Colombia Movistar TV: 200 HD, 483 SD y 884 HD; Claro TV: 540 HD y 1510 HD Disney+ Perú Movistar TV: 200 HD, 483 SD y 884 HD; Claro TV: 510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD Disney+ Chile Movistar TV: 480 SD y 884 HD; Claro TV: 174 SD y 474 HD; VTR: 49 Disney+ México Sky: 548 y 1548; Izzi: 895; Dish: 338; Totalplay: 558 Disney+ Ecuador CNT: 302 SD y 703 HD; Grupo TV Cable: 200 SD y 730 HD Disney+ Venezuela Movistar TV: 483 SD; Netuno: 30; TV Zamora: 40 SD y 154 HD Disney+ Uruguay Cablevisión Flow: 103 SD, 101 HD y 716 HD Disney+ Paraguay Personal Flow: 101 HD; Copaco: 51 SD y 503 HD; Claro TV: 93 SD y 124 HD Disney+ Bolivia Entel: 40 HD; Tigo: 510 SD y 702 HD; Cotas: 54 SD/HD Disney+

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, FC Barcelona vs. PSG por Champions League 2026?

ESPN2 se encuentra disponible en Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana. También forma parte de los contenidos deportivos de Disney+, de acuerdo con el plan contratado y la disponibilidad en cada territorio.

En Perú, el partido de FC Barcelona vs. PSG por la tercera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27 se podrá ver por ESPN2 y Disney+ Premium. En otros países, la emisión estará disponible a través de ESPN u otra señal de la cadena, según la programación local.

PAÍSES ESPN 2 STREAMING Argentina Antina: 25 SD y 155 HD; Telecentro: 104 SD y 1009 HD; Cabletel: 18 y 202 HD; Gigared: 46 y 17.4; Express: 22, 103 y 822 HD; Cablevideo Digital: 18, 101 y 616 HD; Telered: 24, 54 y 125 HD; Dibox: 101 HD; Flow: 102 HD; Claro TV: 107 HD; Movistar TV: 482 SD y 934 HD Disney+ Chile Movistar TV: 482 SD y 886 HD; Entel: 214 HD; Tuves HD: 105 HD y 508 HD; VTR: 48; Claro TV: 175 SD y 475 HD; Zapping: 91; GTD/Telsur: 84; Cable de la Costa: 21 SD y 224 HD; WOM: 226 HD Disney+ Colombia Movistar TV: 202 HD, 486 SD y 886 HD; Click HD: 310 HD y 312 HD; Claro TV: 510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD; Tigo: 29 SD y 246 HD; Colcable: 15 y 12 HD; Conexión Digital: 34 y 28 Disney+ Ecuador Grupo TV Cable: 202 SD y 734 HD; Claro TV: 90 SD y 590 HD Disney+ Perú Movistar TV: 486 SD, 506 SD, 741 HD y 886 HD; Claro TV: 54 SD y 521 HD Disney+ Uruguay Cablevisión: 100 SD y 709 HD; Flow: 102 HD Disney+ Venezuela Movistar TV: 485 SD; Inter Satelital: 105 HD y 106 SD; CANTV: 503; Intercable: 51 SD y 56 SD; Netuno: 28; Vencable: 43; TV Zamora: 39 Disney+ Paraguay Personal TV HD: 104 HD; Tigo: 29 SD, 403 y 713 HD; VCC: 28 y 106; Flow: 102 HD; Claro TV: 94 SD y 122 HD; Copaco: 50 SD y 504 HD Disney+ Bolivia Entel: 41 HD; Inter Satelital: 105 HD, 507 SD y 508 HD; Tigo: 510 SD y 702 HD; AXS+: 103 HD Disney+ México Sky: 551; Dish: 338 SD y 838 HD; Star TV: 502; Megacable: 304 SD y 1304 HD; Izzi: 508 SD y 895 HD; Wizz: 609, 54 y 20; Totalplay: 558 HD; Xview+: 304 HD Disney+ República Dominicana Sky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD; Altice: 350, 352 SD y 462 HD Disney+ Honduras Sky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD Disney+ Guatemala Sky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD Disney+ El Salvador Sky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD Disney+ Nicaragua Sky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD; Tigo: 302 SD, 403 y 1101 HD Disney+ Costa Rica Sky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD; CableSantos: 155 Disney+ Panamá Sky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD; Tigo: 303, 374 SD y 1374 HD; +Móvil: 252 HD Disney+

¿Dónde ver Disney+ Premium online, FC Barcelona vs. PSG por Champions League 2026?

Disney+ Premium es una de las alternativas para ver FC Barcelona vs. PSG por internet en Perú y otros países de Sudamérica. El plan permite acceder a los contenidos deportivos de ESPN incluidos en la oferta de cada mercado, entre ellos los partidos de la UEFA Champions League contemplados en la programación.

Estos son los precios de referencia del Plan Premium de Disney+ incluidos en la plantilla:

PAÍSES DISNEY+ PREMIUM MENSUAL DISNEY+ PREMIUM ANUAL Argentina $18.399 ARS $154.499 ARS Chile $14.190 CLP $119.190 CLP Colombia COP $49.900 COP $418.900 Ecuador USD $11.99 USD $125.99 Perú PEN 34.90 PEN 577.90 México $319 MXN $2.679 MXN Uruguay USD $26.99 USD $249.99 Venezuela USD $16.99 USD $141.99 Paraguay USD $16.99 USD $141.99 Bolivia USD $16.99 USD $141.99

¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?

Disney+, plataforma que incorporó los contenidos de Star+, cuenta con diferentes planes para acceder a películas, series y contenidos deportivos de ESPN. La oferta de deportes, los canales lineales, los eventos exclusivos y la cobertura de la Champions League dependen del país y de la suscripción contratada.

Plan Disney+ Estándar

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Estándar en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios.

Películas y series de Star sin anuncios.

Acceso a canales lineales de deportes ESPN y ESPN3 con anuncios.

Video de hasta Full HD y audio Dolby Digital 5.1.

Reproducción simultánea en dos dispositivos.

Descargas hasta en diez dispositivos, con un máximo de 25 títulos en total.

Plan Disney+ Premium

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Premium en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios.

Películas y series de Star sin anuncios.

Catálogo completo de deportes de ESPN, incluidos canales lineales y eventos exclusivos, con anuncios.

Video de hasta 4K Ultra HD con HDR10, Dolby Vision o IMAX Enhanced.

Audio de hasta Dolby Atmos en contenidos compatibles.

Reproducción simultánea en cuatro dispositivos.

Horario, TV y dónde ver FC Barcelona vs. PSG en vivo por la Champions League 2026-27

FICHA FC BARCELONA VS. PSG EN VIVO POR CHAMPIONS LEAGUE 2026 Fecha Martes 20 de octubre de 2026 Partido París Saint-Germain vs. FC Barcelona, por la tercera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27 Hora 3:00 p. m. ET / 12:00 p. m. PT (Estados Unidos); 1:00 p. m. (México, hora del centro); 2:00 p. m. (Perú, Colombia y Ecuador); 3:00 p. m. (Bolivia y Venezuela); 4:00 p. m. (Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay); 9:00 p. m. (España peninsular y Francia) Canal en Perú ESPN2 Canal en otros países de Sudamérica ESPN o la señal asignada según la programación local Streaming en Perú y Sudamérica Disney+ Premium Estadio Parque de los Príncipes, París, Francia

El FC Barcelona vs. PSG se enfrentan este martes 20 de octubre por la tercera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27, en un duelo de alto voltaje europeo que concentra la atención de los aficionados al fútbol. Sigue el partido EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO, con todos los detalles de la transmisión por televisión y streaming, incluidos los canales y plataformas que debes consultar según tu país: ESPN y Disney+ Premium en Latinoamérica, TNT Sports y HBO Max en México y otros mercados donde corresponda, además de Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones en España y TUDN en Estados Unidos, de acuerdo con la disponibilidad de derechos audiovisuales de cada región. (VIDEO DE X: @Barcelona)