Manchester City vs. Bayern juegan EN VIVO y EN DIRECTO por la Champions League 2022-23, en su etapa de cuartos de final. El partido será transmitido por las señales televisivas de ESPN, Star Plus, FOX Sports, Movistar, beIN Sports y Fútbol Libre, este martes 11 de abril desde las 2:00 p.m. en Perú y a las 4:00 p.m. Argentina, Chile y Brasil. Los alemanes llegan con muchas dudas ya que hace poco estrenaron a un nuevo entrenador con la llegada de Thomas Tuchel, tras la inesperada salida de Julian Nagelsmann. Los ‘Citizens’, por su parte, están pasando por su mejor momento y no pierden desde febrero. Erling Haaland es la principal carta de gol de los de Pep Guardiola. No te olvides que podrás seguir todos los detalles, goles, mejores jugadas y el minuto a minuto por la web de Depor.

Manchester City y Bayern Múnich juegan por la Champions League. (Video: Bayern Múnich / Twitter)

Manchester City vs. Bayern Múnich: posibles alineaciones

Manchester City: Ederson; Kyle Walker, Manuel Akanji, Rúben Dias; Bernardo Silva, Rodri, Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan; Riyad Mahrez, Jack Grealish, Erling Haaland.

Ederson; Kyle Walker, Manuel Akanji, Rúben Dias; Bernardo Silva, Rodri, Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan; Riyad Mahrez, Jack Grealish, Erling Haaland. Bayern Múnich: Sommer; De Ligt, Upamecano, Stanisic; Goretzka, Kimmich, Coman, Musiala, Cancelo, Sané; Choupo-Moting.





