Real Madrid vs. Arsenal se enfrentarán por la Champions League 2024-25, por la vuelta de los cuartos de final balo la mirada de la afición que asistirá al Estadio Santiago Bernabéu. El infartante compromiso está pactado para jugarse a las 2:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; a las 4:00 p.m. en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile; a las 3:00 p.m. en México; a las 3:00 p.m. en Bolivia y Venezuela; y a las 9:00 p.m. en España. Y contará con la transmisión de ESPN y Disney Plus; a su vez, TNT y MAX cuentan con los derechos para México, mientras que en España se verá por Movistar. Los dirigidos por Carlo Ancelotti buscarán con desesperación igualar el partido que perdieron en la ida frente a los de Mikel Arteta con un marcador de 0-3 en Inglaterra ¿Lo lograrán?. No te pierdas las incidencias, goles y el minuto a minuto a través de Depor.

Real Madrid vs Arsenal se enfrentan por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. (Video: Real Madrid)