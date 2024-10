En el Santiago Bernabéu, Real Madrid vs. Dortmund chocan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este martes 22 de octubre por la fecha 3 de la UEFA Champions League. El compromiso está pactado para iniciar a las 2:00 de la tarde (horario en Perú, 4:00 p.m. en Argentina y 9:00 p.m. en España) y se podrá ver en Sudamérica por ESPN y su plataforma de streaming, Disney Plus. En España será transmitido por Movistar Liga de Campeones; mientras que en México a través de Sky Sports. Asimismo recomendamos no buscarlo en Fútbol Libre ni Pelota Libre TV, señales pirata. El equipo madridista buscará recuperarse de la caída ante Lille en la segunda jornada. Recuerda que en Depor podrás seguir el minuto a minuto y las incidencias del encuentro. No te lo puedes perder.

Real Madrid recordó sus goles al Borussia Dortmund. (Video: Real Madrid)