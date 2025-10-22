Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
ESPN EN VIVO, Real Madrid vs. Juventus vía Disney y Fútbol Libre TV por la Champions League
ESPN EN VIVO, Real Madrid vs. Juventus vía Disney y Fútbol Libre TV por la Champions League
Vía ESPN, Real Madrid vs. Juventus por la Champions League. Duelo que se vivirá por las señales de Disney Plus, Movistar Plus, HBO MAX y TNT Sports. No te pierdas todos los detalles y resultado de este partido en Depor.
En el Santiago Bernabéu, Real Madrid vs. Juventus EN VIVO | EN DIRECTO, ONLINE por la Champions League 2025-26, en el compromiso correspondiente a fecha 3 de la Fase de Liga. ¿Cuáles son los horarios? Según la programación de la UEFA, el partido está pactado para las 2:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) del miércoles 22 de octubre. ¿Dónde se podrá ver el partido? La transmisión está a cargo de ESPN y Disney para Latinoamérica, desde México se podrá ver por TNT y HBO MAX y en España a través de Movistar. No te recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.
Real Madrid vs Juventus por la Champions League | ViDEO: Serie A