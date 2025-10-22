En el Santiago Bernabéu, vs. EN VIVO | EN DIRECTO, ONLINE por la , en el compromiso correspondiente a fecha 3 de la Fase de Liga. ¿Cuáles son los horarios? Según la programación de la UEFA, el partido está pactado para las 2:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) del miércoles 22 de octubre. ¿Dónde se podrá ver el partido? La transmisión está a cargo de ESPN y Disney para Latinoamérica, desde México se podrá ver por TNT y HBO MAX y en España a través de Movistar. No te recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

