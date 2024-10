ESPN EN VIVO, Real Madrid vs. Lille por la Champions vía TNT Sports y Fútbol Libre TV

El día que los hinchas del fútbol tanto esperamos por fin está entre nosotros. Real Madrid vs. LOSC Lille se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este miércoles 2 de octubre por la segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League en partido que se llevará a cabo en el Estadio Pierre-Mauroy (Francia). El partido está programado para las 2 de la tarde (hora peruana y 09:00 p.m. en España) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN 2, Disney Plus, MAX, TNT Sports y Movistar para España. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. ¡No te lo pierdas!

Ancelotti lleva dirigiendo a Endrick cinco partidos con Real Madrid. (Video Real Madrid/Foto: AFP)