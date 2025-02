Por la ida de los play-offs de la Champions League 2024-25, Real Madrid vs. Manchester City juegan EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN, Disney Plus y Movistar Liga de Campeones. El duelo se disputará este martes 11 de febrero desde las 15:00 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay; y seis horas más en España) y tendrá lugar en el Etihad Stadium, recinto donde los dirigidos por Pep Guardiola hacen de local. Este será un encuentro de pronóstico reservado, especialmente porque ambos equipos no llegan en su mejor versión como en otras ocasiones. Vive todas las emociones de este compromiso en Depor.

VIDEO RECOMENDAD

Real Madrid y Manchester City se enfrentan por la Champions League. (Video: Real Madrid)