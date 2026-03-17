se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a los octavos de final de la Champions League. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN pasará el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. En México el choque lo transmitirán por TNT Sports y HBO MAX, mientras que Movistar Liga de Campeones en España. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este martes 17 de marzo desde las 3:00 p.m.

Real Madrid vs. Manchester City se enfrentan en el Santiago Bernabéu. (Video: Real Madrid)
Real Madrid vs. Manchester City se enfrentan en el Santiago Bernabéu. (Video: Real Madrid)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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