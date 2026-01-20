Desde el Estadio Santiago Bernabéu, vs. juegan por la , en el duelo válido por la séptima jornada de la Fase de Liga. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN, canal que podrás ver desde cableoperadores como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además del acceso de pago en Disney Plus Premium. ¿Estás en México? Tranquilo, podrás mirarlo por TNT Sport y HBO MAX, y si estás en España, solo tendrás que acceder al canal de Movistar Liga de Campeones. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este martes 20 de enero desde las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España).

ESPN transmite el partido entre Real Madrid vs. Mónaco por la Champions League. (Video: Real Madrid)
