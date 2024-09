En el Santiago Bernabéu, Real Madrid vs. Stuttgart chocan EN VIVO y EN DIRECTO por la primera fecha de la UEFA Champions League. El encuentro, que será importante para la ‘Casa Blanca’, está pactado para jugarse este martes 17 de septiembre desde las 2:00 p.m. (hora en Perú, 4:00 p.m. en Argentina y 9:00 p.m. en España). La transmisión en América Latina estará a cargo de ESPN, que también se podrá ver en su plataforma streaming de Disney Plus. En España será transmitido por Movistar Liga de Campeones. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Futbol Libre TV, señal pirata. El equipo madrileño saldrá a la cancha con sus mejores jugadores, incluidos Kylian Mbappé y Vinícius Júnior. En Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del duelo. No te lo puedes perder.

Kylian Mbappé y Vinícius Júnior en Real Madrid. (Video: Real Madrid)