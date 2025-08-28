Video y transmisión. El se desarrollará este jueves 28 de agosto. La ceremonia comienza desde las 11:00 a.m. (hora peruana) y se conocerá todo el calendario de la etapa principal. Todo podrá ser visto por la señal de ESPN y Disney Plus, desde el Grimaldi Forum de Mónaco. El evento tendrá el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Paraguay o Venezuela, será una hora más tarde, a las 12:00 p.m.; mientras que en países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, arrancará a las 1:00 p.m.

Sorteo de Champions League 2025/2026. (Video: UEFA)
